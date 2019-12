Özil : « Un match que je n’oublierai jamais »

2009 : le futur champion du monde Mesut Özil soulève le premier grand trophée de sa carrière, la Coupe d’Allemagne, qu’il remporte avec son club du Werder Brême en inscrivant le seul but de la finale face au Bayer Leverkusen. Les 2 équipes se retrouvent ce mardi (20h45) en quart de finale de l’actuelle édition. En interview avec notre rédacteur Tim Noller, Mesut Özil revient sur cette finale et nous décrit son sentiment après son but et le fait d’être considéré à l’époque comme l’héritier du Brésilien Diego.

DFB.de : Quels sont vos souvenirs de cette finale de Coupe d’Allemagne en 2009 ?

Mesut Özil : C’est vraiment un match que je ne pourrai probablement jamais oublier. Cette victoire en Coupe a été le premier grand succès de ma carrière et je suis l’auteur du but décisif de cette finale.

DFB.de : Diriez-vous que ce but est l’un des plus importants de votre carrière ?

Mesut Özil : Grâce à ce but j’ai remporté mon premier titre et je n’ai jamais remporté la Coupe d’Allemagne une seconde fois. C’est pourquoi ce but reste très important. Quand je repense à cette équipe incroyable, je suis surtout content pour eux. J’ai pu apprendre énormément de joueurs comme Diego, Claudio Pizarro ou même Frank Baumann et Torsten Frings et je suis aujourd’hui tout simplement fier d’avoir pu soulever ce trophée avec de tels joueurs.

DFB.de : Après la finale, vous avez été désigné comme l’héritier de Diego, qui quitte le Werder juste après le titre à l’été 2009. À l’époque vous êtes seulement âgé de 20 ans, était-ce une bonne comparaison ?

Mesut Özil : Cela a surtout été un incroyable honneur d’être comparé à un joueur comme lui. Pendant ses années au Werder, Diego était un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga. Lorsqu’on a 20 ans c’est un incroyable défi de devoir le remplacer à ce niveau. Cependant, vous ne pouvez remplacer un joueur comme Diego du jour au lendemain, on a essayé de combler cette perte tous ensemble avec l’équipe et cela m’a beaucoup aidé.

DFB.de : 3 mois avant la finale vous faisiez vos débuts sous le maillot de la Mannschaft en disputant vos 12 premières minutes de jeu face à la Norvège. Quelle a été l’importance de votre victoire en Coupe d’Allemagne pour la suite de votre carrière et notamment en équipe d’Allemagne ?

Mesut Özil : C’est difficile à dire. Même si nous avions perdu cette finale, cette expérience m’aurait façonné et je m’en serais certainement servi. C’est pourquoi je ne dirais pas que la victoire en Coupe a joué pour ma carrière en sélection. Avec la Mannschaft, je me suis senti bien dès le premier jour et j’ai été très vite intégré au groupe. J’ai ressenti beaucoup de bonheur à chaque fois que j’ai été appelé par le sélectionneur et c’est toujours le cas aujourd’hui.

DFB.de : Un an plus tard, vous atteignez même une nouvelle fois la finale avec le Werder. Selon vous, qu’est-ce que la coupe a de particulier ?

Mesut Özil : Ce match n’est pas tellement un bon souvenir pour moi mais cela décrit bien la Coupe d’Allemagne. Elle procure beaucoup d’émotions, positives ou négatives. En 2009 nous remportons cette finale, puis nous la perdons l'année suivante. La Coupe génère beaucoup d'émotions et on doit apprendre à les gérer. Comme quand un club de niveau inférieur l’emporte face à un plus grand club lors des premiers tours.

DFB.de : Regardez-vous toujours les matchs de Coupe d’Allemagne de chez vous à Londres ?

Mesut Özil : Quand je peux, je regarde naturellement les matchs mais comme vous le savez nous n’avons pas peu de matchs à jouer nous-mêmes en Angleterre (rires) mais je m’informe toujours au moins des résultats. Je regarde si mes anciennes équipes et si mes coéquipiers de la Mannschaft ont remporté leurs matchs.

