Özil s’illustre avec un but d’anthologie

Mesut Özil a donné la victoire au FC Arsenal lors de la 18e journée de Premier League avec un but d’anthologie contre Newcastle United. À la 23e minute, le champion du monde a envoyé le ballon sous le barre d’une reprise de volée des 15 mètres et avec une technique impressionnante. La balle lui était revenue grâce à un duel gagné de la tête par Alexis Sanchez.

Ce fut la sixième implication sur un but en cinq match à domicile pour Özil et il y aurait pu en avoir un autre : le gardien de Newcastle Rob Elliot a empêché un deuxième but avec une parade robuste face au joueur de 29 ans (38e).

Au classement, Arsenal se positionne à la quatrième place avec 33 points, cinq points et un rang derrière le Chelsea d’Antonio Rüdiger. Les Blues ont battu le FC Southampton grâce à un but de Marcos Alonso (45+3) sur le score de 1-0 (1-0). Dans le match au sommet de la journée de championnat, Leroy Sané et Ilkay Gündogan et Manchester City rencontreront Tottenham Hotspur.