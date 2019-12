Özil : 2 passes décisives et 1 but en 4 minutes

Soirée réussie pour les joueurs de la Mannschaft engagés en Premier League anglaise. Seul buteur du match Chelsea-Swansea, Antonio Rüdiger (55e) a permis aux Londoniens de s’imposer 1 à 0 (0-0) et de conserver leur troisième place au classement général avec 29 points.

Dans le même temps, les joueurs d’Arsenal se sont dans le même temps largement imposés face à Huddersfield : vainqueurs 5-0 (1-0), les Gunners ont rapidement ouvert le score grâce à Alexandre Lacazette (3e) avant de prendre le large en deuxième mi-temps grâce à un excellent Mesut Özil. En moins de cinq minutes, le meneur de jeu a servi Olivier Giroud (68e) et Alexis Sanchez (69e) pour les buts du 2-0 et 3-0 avant d’inscrire lui-même le quatrième but (72e). Olivier Giroud a clos la marque à la 87e minute. Titulaire en défense, Shkodran Mustafi a disputé le match dans son intégralité. Au classement, Arsenal reste juste derrière Chelsea avec 28 points au compteur.

Plus tard dans la soirée, le FC Liverpool et Emre Can se sont imposés sur le score de 3-0 (1-0) à Stoke City grâce à des buts de Sadio Mané (17e) et Mohamed Salah (77e/83e). Emre Can a disputé le match du début à la fin, contrairement à Ilkay Gündogan, remplacé à la 80e minute lors de la victoire in extremis de Manchester City face à Southampton. Vainqueurs 2-1 (0-0), les Citizens ont remporté les trois points grâce à un but inscrit à la 96e minute par Sterling. Kevin De Bruyne avait ouvert le score (47e) avant l'égalisation des visiteurs signée Oriol Romeu (75e). Manchester City reste solide leader de Premier League avec 40 points ; Liverpool est cinquième avec 26 points.