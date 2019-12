Nouvelles infrastructures pour la DFB

Les travaux des nouveaux locaux de la DFB et de l’Akademie débuteront le 3 mai prochain à Francfort. À cette occasion seront présents les vice-présidents de la DFB, Rainer Koch et Reinhard Rauball, le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius ainsi qu’Olivier Bierhoff, coordinateur des équipes de la DFB et directeur de l’Akademie.

Les préparatifs au projet, d’une valeur maximale de 150 millions d’euros, arrivent à leur terme. La DFB s’est vue octroyer le permis de construire en janvier. L’entreprise « Groß & Partner », démarchée le 8 mars dernier, sera en charge du projet. La ville de Francfort a, quant à elle, procédé à la cession des terrains le 15 mars dernier. L’objectif ? Réunir administratif et sportif sous un même toit. L’inauguration de l’Akademie est originellement prévue pour 2021.