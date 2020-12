Nouvelle victoire en Irlande

Après la démonstration (6-0) contre la Grèce vendredi dernier, l’équipe féminine allemande continue sur sa bonne lancée avec un nouveau succès en Irlande, 3 buts à 1, achevant ainsi sa campagne de qualification pour l'EURO avec huit victoires en huit rencontres.

Les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg font la différence dès la demi-heure de jeu : Lina Magull ouvre le score sur penalty (21e), Tabea Waßmuth double la mise quelques minutes plus tard (29e) d'une puissante frappe sans élan aux abords de la surface. La milieue de terrain du TSG Hoffenheim inscrit ainsi son premier but sous les couleurs de l’équipe nationale.

Les Irlandaises relancent le suspense juste avant le retour aux vestiaires, de nouveau grâce à un penalty, cette fois-ci transformé par McCabe (45e). L’Allemagne ne mène plus que d’un but à la pause.

La deuxième période est extrêmement disputée, aucune des deux équipes ne parvenant à faire la différence malgré des tentatives dangereuses signées Marozsán (51e), Waßmuth sur la barre (55e) ou encore Magull (67e) côté allemand. Finalement, c’est une fois encore Waßmuth qui parvient à faire le break en fin de rencontre (85e). L’équipe nationale allemande l’emporte 3-1 et enchaine une huitième victoire en autant de rencontres dans le groupe 9, dont elle termine en tête avec 24 points, 46 buts marqués et un but concédé.