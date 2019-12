Nouveaux chez les U21 : Maier, Richter, Uduokhai

L’équipe d’Allemagne espoirs s’apprête à disputer deux matchs contre le Mexique (vendredi 19h, à Fürth, match amical) et l’Irlande (mardi 18h30 à Dublin, qualifications pour l’EURO) avec trois nouveaux joueur sélectionnés par Stefan Kuntz : Felix Uduokhai (VfL Wolfsbourg), Arne Maier (Hertha BSC) et Marco Richter (FC Augsbourg). Présentations.

Felix Uduokhai

Felix Uduokhai avait déjà été sélectionné en mars dernier pour affronter Israël et le Kosovo, mais avait dû déclarer forfait. Désormais bien présent, le défenseur central s’est dit impressionné : « Le niveau à l’entraînement est vraiment bon. On a de très belles individualités, ça donne envie de jouer ensemble. La saison dernière, le joueur de 20 ans a disputé 19 matchs avec son club (1 but).

Arne Maier

À 19 ans, Arne Maier est le plus jeune de l’effectif U21 actuel. Joueur de Bundesliga depuis un an, il donne parfois l’impression d’avoir dix ans de football professionnel derrière lui. « Quand j’ai le ballon, je suis heureux, tout va bien » déclare le milieu de terrain, qui a disputé son 20e match de Bundesliga avec le Hertha dimanche dernier, dont trois en tant que titulaire cette saison. Son secret ? « Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Elles font partie du jeu. Quand on sait ça, on jouer plutôt bien la plupart du temps. » Maier compte 33 sélections avec l’Allemagne entre les U15 et les U19.

Marco Richter

L’attaquant Marco Richter réalise un bon début de saison avec Augsbourg. Toujours titulaire en ce début de saison, le joueur de 20 ans a trouvé le chemin des filets lors du premier tour de la coupe d’Allemagne. « Quatre points lors des deux premiers matchs de championnat, c’est top. Je suis aussi satisfait de mon temps de jeu personnel » déclare Richter, sélectionné une fois avec les U20. « Je veux continuer sur cette lancée avec les U21. »

[dfb]