Nouveau maillot pour les féminines

La DFB et adidas ont présenté hier le maillot qu’arborera l’équipe nationale féminine lors du mondial 2019 qui aura lieu en France. Le design n’est pas sans rappeler les plus grandes heures de la sélection allemande.

Le nouveau maillot est un hommage au triomphe de l’EURO 1989, le premier d’une série de dix titres européens (8) et mondiaux (2), qui auront permis au football féminin de se populariser en Allemagne. La finale de l’EURO 1989 fut également le premier match de football féminin retransmis en direct à la télévision.

« Il était important pour nous de conserver l’histoire et l’ADN de la Mannschaft à travers des couleurs et un motif légendaires », expliquait Linn Sickert, designer chez adidas Football. « Parallèlement nous avons retravaillé le motif avec différents filtres et nous l’avons ainsi rendu plus moderne. » L’ajout de lignes horizontales redonne une seconde jeunesse au classique design noir-rouge-or. L’équipe de développement produit d’adidas s’est entretenue à plusieurs reprises avec les joueuses de la Mannschaft afin de s’accorder sur le rendu final de leur nouveau maillot. « Nous voulions être sûre que le nouveau maillot reflète bien le prestige de l’équipe et que les joueuses puissent être fières de le porter », concluait Linn Sickert.

Leupolz : « De bon augure pour le mondial »

« L’attention porté au détail dans la conception du maillot est vraiment impressionnante », s’exclamait Melanie Leupolz à propos de sa nouvelle tunique. « Les couleurs et le motif sur le torse font penser aux grands succès des années 1989/90 ; de bon augure pour notre prochain rendez-vous en France. »

La tunique comporte également une paire de shorts noire et de chaussettes blanches, une combinaison de couleurs facilement associable avec la Mannschaft. Le maillot extérieur est de teinte rouge bordeaux ; celui celui des gardiennes, bleue.

Première sortie sous leurs nouvelles couleurs pour les féminines, le samedi 6 avril face à la Suède. Le maillot est dès à présent disponible sur la boutique en ligne de la DFB ainsi que sur le site officiel Adidas (https://www.adidas.fr/maillots-football-femmes).

[dfb]