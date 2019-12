Nouveau carton en qualifications : 8-0 contre l’Ukraine

L’équipe d’Allemagne a remporté son troisième match de qualification pour l’EURO 2021 en Angleterre. Au stade Tivoli d’Aix-la-Chapelle, les femmes de Martina Voss-Tecklenburg se sont imposées 8 à 0, soit exactement le même score qu’au match aller à Lviv, début septembre. Avec trois victoires en trois matchs, 26 buts marqués et zéro concédé, l’Allemagne reste largement en tête du groupe 9.

Klara Bühl (7e), Giulia Gwinn (30e) et Lina Magull (37e, 42e) ont permis à l’équipe de prendre le large dès la première mi-temps. Bühl s’offrit ensuite un triplé (58e, 61e), avant que l’entrante Melanie Leupolz (87e) et Magull (90e+3) ne creusent encore plus l’écart.

L’Allemagne défiera ce mardi (14h) l’équipe de Grèce, pour qui ce sera le premier match de qualification dans cette campagne. Le 9 novembre (18h30), l’équipe sera à Londres pour y disputer un match amical face à l’équipe d’Angleterre au stade de Wembley.