« Nous aurions pu nous faciliter la tâche »

L'Allemagne remporte son deuxième succès en deux rencontres et prend la tête du groupe J, après sa victoire en Roumanie (1-0). Retrouvez les principales réactions d'après-match.

Joachim Löw : La Roumanie était sûrement une meilleure équipe que l'Islande. Dans l’ensemble, nous avons fait un bon match, avec quelques belles combinaisons. S'il y a un aspect à critiquer, c'est l'efficacité devant le but. Nous aurions pu nous faciliter la tâche. Mais il était important de prendre les trois points, donc nous sommes satisfaits.

Manuel Neuer : C'était difficile. Nous aurions dû faire le break plus rapidement, cela nous aurait évité de nous mettre en danger. Il aurait fallu en mettre un deuxième et un troisième pour être plus tranquilles. Nous avons manqué de confiance pour faire la différence plus tôt, mais mon homologue en face a également fait un très bon match.

Joshua Kimmich : Nous aurions pu nous rendre le travail plus facile. Nous avons eu de la chance que la Roumanie n'égalise pas à la 90e minute. Cela nous aurait fait très mal. Nous aurions dû plier l'affaire plus tôt, cela nous aurait permis de passer une soirée plus calme. Malgré tout, nous avons contrôlé le match. Nous avons mis le pied sur le ballon, mais n'avons pas toujours su trouver les bonnes solutions devant.

Serge Gnabry : L'important pour nous c'est la victoire. Au final, peu importe la façon dont on est allé la chercher. En deuxième mi-temps, nous avons laissé tellement d'opportunités de contres, nous nous sommes vraiment compliqué la vie. Nous avons eu de bonnes opportunités, mais dans ces situations, nous devons la mettre au fond. Mais dans tous les cas, ce n'était pas un pas en arrière par rapport au match contre l'Islande.

[dfb]