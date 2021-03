Noir d’élégance : le nouveau maillot de la Mannschaft

La Fédération allemande de football (DFB) et son équipementier adidas présentent aujourd’hui le nouveau maillot « extérieur » de la Nationalmannschaft. L’équipe portera son nouvel équipement dès jeudi (20h45) à Duisburg pour le match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face à l’Islande, puis trois jours plus tard (20h45) à Bucarest contre le Roumanie.

« Onze ans après le dernier maillot noir de la DFB, nous sommes allés encore plus loin pour le tournoi qui s’annonce : non seulement nos trois bandes sur les épaules, mais aussi les quatre étoiles synonymes de victoire en Coupe du monde sont presque ton sur ton et brillent d’une couleur anthracite », a déclaré Jürgen Rank, Senior Design Director chez adidas. Une couleur que revêtent également le logo adidas et le blason de la DFB exposant l’aigle fédéral. Le tout est complété par les couleurs du drapeau allemand, présentes des deux côtés du col ainsi qu’aux extrémités des manches, et par des shorts et chaussettes noirs.

Le maillot est disponible dès maintenant sur le DFB-Fanshop pour la somme de 89,95 euros (taille enfant : 69,95 euros). La version authentique portée par les joueurs, dotée d’une coupe fonctionnelle avec ourlets arrondis et de la technologie Heatready de adidas, est disponible pour la somme de 129,95 euros.

[dfb]