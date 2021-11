Nmecha et cinq revenant contre le Liechtenstein et l’Arménie

Avec un nouveau venu et cinq joueurs qui font leur retour dans le groupe, la Mannschaft s’apprête à disputer les deux derniers matchs des qualifications pour la Coupe du monde contre le Liechtenstein et l'Arménie. Le sélectionneur national Hansi Flick a appelé l'attaquant Lukas Nmecha du VfL Wolfsburg pour la première fois dans son groupe de 27 joueurs. En outre, Julian Draxler du Paris Saint-Germain, Julian Brandt du Borussia Dortmund, Christian Günter du SC Fribourg, Ilkay Gündogan de Manchester City et Kevin Trapp de l'Eintracht Frankfurt font leur retour en équipe nationale.

La sélection se réunira à Wolfsburg à partir de lundi soir. Elle y affrontera d'abord le Liechtenstein à la Volkswagen Arena le 11 novembre (20h45). Il s’en suivra un match à l'extérieur à Erevan le 14 novembre (18h) contre l'Arménie.

L'Allemagne a remporté tous ses matchs contre les deux nations jusqu'à présent. L'équipe de la DFB a gagné cinq fois contre le Liechtenstein, dont une victoire 2-0 lors du match aller à Saint-Gall en septembre. L'Allemagne a rencontré l'Arménie quatre fois jusqu'à présent, le match aller à Stuttgart en septembre s'étant terminé par une nette victoire 6-0.