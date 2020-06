Nietgen : « Émotionnellement, il y aura des hauts et des bas »

C’est un succès important pour le FC Cologne. Grâce à une victoire 1-0 contre le FF USV Iéna, les femmes de Sascha Glass sont sorties de la zone de relégation de la Bundesliga féminine. Pour DFB.de, la capitaine Peggy Nietgen revient sur la reprise de la Bundesliga et sur les quatre matchs restants.

DFB.de : Madame Nietgen, est-ce que le classement actuel vous réjouit ?

Peggy Nietgen : Bien sûr, le classement peut rester comme cela jusqu’à la fin. Nous sommes sorties de la zone de relégation. C’est notre objectif principal. Nous devons encore jouer quatre matchs. Mais ce qui est bien dans cette situation, c’est que nous avons à nouveau notre propre destin en main. Nous avons travaillé dur pour repartir sur le bon pied à la reprise.

DFB.de : Avec notamment une victoire 1-0 mercredi après-midi contre Iéna.

Nietgen : Oui. Mais le plus important était de récolter sept points en trois matchs.

DFB.de : Vous auriez presque pu en obtenir neuf.

Nietgen : En fait, Duisburg a égalisé très tard dans le match pour revenir à 1-1. Ça nous a laissé un goût amer et ça a été un dur revers. Mais ça montre aussi la détermination de l’équipe, qui s’est relevée et s’est remise en ordre de bataille.

DFB.de : Et elle a été récompensée. Une semaine plus tard, vous gagnez 1-0 contre le SGS Essen avec un but dans les arrêts de jeu.

Nietgen : En ce moment, les choses sont palpitantes. Peut-être avons-nous eu un peu de chance de décrocher cette victoire. Mais aujourd’hui, ça nous est égal. Nous récoltons les trois points et c’est vraiment, vraiment très important. Nous avons aussi marqué le but de la victoire contre Iéna à dix minutes de la fin du match.

DFB.de : Pendant le match, aviez-vous peur que les choses tournent mal ?

Nietgen : Ça a été un match compliqué, comme nous l’avions prévu. Tout le monde s’attendait à notre victoire, mais Iéna s’est aussi bien débrouillé. Les joueuses se sont battues pour le match nul. Je n’ai pas eu l’impression qu’elles aient abandonné à aucun moment. Nous savions que ce serait une bataille féroce et que nous allions devoir tout donner dans ce match. C’est la lutte pour sortir de la zone de relégation. Ça nous a pris beaucoup de temps avant de trouver l’ouverture. Mais nous avons toujours eu confiance en nous. À la fin, nous avons été récompensées. La joie a été d’autant plus intense, et le soulagement énorme. Nous savions que nous pouvions le faire.

DFB.de : Et à présent, pour la première fois depuis longtemps, vous êtes sorties de la zone de relégation.

Nietgen : Nous sommes simplement heureuses de la façon dont les dernières semaines se sont déroulées. La charge de travail était immense. C’était très physique. À présent, nous devons continuer et faire en sorte de nous maintenir hors de la zone rouge jusqu’à la fin de la saison. J’ai bon espoir que nous arriverons à rester dans l’élite. Pour nous, il est important d’obtenir le soutien de tous. Contre Iéna par exemple, les membres du conseil d’administration Horst Heldt et Alexander Wehrle étaient assis dans les tribunes. C’est aussi une reconnaissance pour le football féminin. Ça nous a boostées une fois de plus. Je trouve ça vraiment super. Tout ce que nous voulons pour ce club, c’est le maintien en Bundesliga.

DFB.de : Avez-vous une idée du nombre de points nécessaires à obtenir lors des quatre derniers matchs de la saison ?

Nietgen : Non, c’est assez difficile à estimer. Je suis sûre que Duisburg et Leverkusen marqueront encore des points. Par conséquent, nous devons aussi continuer à en engranger. Sur le plan émotionnel, il y aura des hauts et des bas. Beaucoup de gens nous voyaient déjà reléguées, mais nous voilà à nouveau dans la course. Les joueuses de Leverkusen étaient en forme, et maintenant, elles accusent à nouveau une baisse de régime. Tout change trop rapidement pour pouvoir faire une prévision fiable.

DFB.de : Quand vous jetez un œil au classement général, que pensez-vous de la concurrence ?

Nietgen : Je ne pense pas trop à Duisburg et Leverkusen. La bonne méthode, c’est de se concentrer sur nous et nous seules. Si nous faisons bien notre travail et continuons à marquer des points comme nous l’avons fait, peu importe ce que fait la concurrence. Nous y arriverons. J’en suis convaincue.

DFB.de : Dimanche, vous jouez à Fribourg. Qu’est-ce qui vous attend là-bas ?

Nietgen : Un adversaire très fort. Il y a des joueuses de qualité qui savent comment jouer au football. Nous devrons à nouveau rester compactes et attendre l’ouverture. Si nous parvenons à reprendre des forces rapidement avant le match, nous aurons nos chances contre Fribourg. Voilà notre niveau de confiance pour l’instant.

DFB.de : Après Fribourg, vous affronterez Munich, Leverkusen et le SC Sand. Comment abordez-vous ces rencontres ?

Nietgen : Nous sommes dans une phase où chaque match prend des allures de finale. Ces trois équipes sont des adversaires redoutables. Le Bayern veut se qualifier pour la Ligue des champions, Leverkusen veut éviter la relégation et Sand voudra terminer la saison sur une note positive. Nous ne réussirons que si nous continuons ce que nous avons fait depuis la reprise. J’ai toujours foi en notre équipe.

DFB.de : Pendant longtemps, votre défense a posé de sérieux problèmes. Lors des trois derniers matchs, vous n’avez encaissé qu’un seul but. Que s’est-il passé ?

Nietgen : Toute l’équipe travaille beaucoup en défense. Même les attaquantes se mettent au service de l’équipe. C’est ce qui fait la différence pour l’instant. Tout le monde réagit immédiatement en cas de perte de balle. C’est l’un des points principaux que nous avons abordés avec notre nouvel entraîneur Sascha Glass. Nous sommes en train de construire quelque chose. Il est d’autant plus important que nous restions concentrées jusqu’à la fin de la saison.

DFB.de : Cet été, des joueuses comme Mandy Islacker et Lena Lotzen vont rejoindre le club. Comment envisagez-vous l’avenir à Cologne ?

Nietgen : Radieux. Le football féminin a pris une importance considérable à Cologne. C’est génial. Il est essentiel pour nous de donner quelque chose en retour, nous ne pouvons pas nous contenter d’exiger. Le club est super et la ville de Cologne l’est tout autant. Dans les années à venir, on peut s’attendre à un développement notable.

