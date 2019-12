Neuer : « Un match équilibré, que nous voulons remporter »

Après que l’équipe l’Allemagne se soit rassemblée lundi à Hambourg pour entamer la préparation du match de qualification pour l’Euro 2020 contre les Pays-Bas vendredi (20h45, en direct sur RTL), le capitaine Manuel Neuer et l’attaquant Timo Werner s’expriment sur ce premier rendez-vous international de la saison.

Manuel Neuer à propos de…

… les performances passées de l’équipe d’Allemagne : Nous avons été très costauds lors de nos dernières sorties. Nous devons toutefois travailler nos automatismes. Ce sont des moments qui sont nécessaires pour que l’équipe accumule de la maturité. Nous sommes bien, nous devons continuer à être performants lors des prochains matchs et nous améliorer le plus possible. Nous avons encore du temps jusque l’été prochain, mais nous essayons déjà de répondre présent et de construire une super équipe pour l’été 2020, afin de pouvoir lutter pour le titre.

… les prochain adversaires : Ce sont des matchs importants sur le chemin de la qualification pour l’Euro, nous jouons contre les meilleurs adversaires de ce groupe. Nous avons hâte d’affronter les Pays-Bas, qui plus est à la maison. Nous voulons continuer sur notre lancer en rééditant les performances réalisées dernièrement. Il s’agira d’être constant et d’aller chercher les trois points. Ensuite, nous nous tournerons vers le match contre l’Irlande du Nord.

… les points forts des Néerlandais : Les Pays-Bas sont efficaces, dangereux dans le jeu mais aussi sur coups de pieds arrêtés. Ils ont des joueurs très doués individuellement, mais ils sont également bien rôdés en tant qu’équipe. Ils sont toujours dangereux dans leurs phases offensives. Ils ont une équipe flexible, rapide, et qui sait s’adapter aux situations ou circonstances. Nous devrons être vigilants et être très concentrés. Nous connaissons également nos forces. Lors de nos derniers matchs contre eux, nous avons toujours eu des occasions ayant mené à des buts. C’est un duel équilibré, que nous voulons remporter ».

… la lutte pour le sacre européen l’an prochain : C’est dur de s’avancer sur ce sujet. Cela ne dépend pas que de nous, il y a beaucoup de super équipes en Europe. Dernièrement, nous avons réalisé de bonnes performances, nous devons continuer de la sorte. Mais il y a encore beaucoup à faire. Forcément, le titre est le grand objectif des joueurs et du staff. C’est un grand rêve pour chacun d’entre nous, et également pour moi. Mais je préfère me concentrer sur le présent, ici et maintenant. On se projettera sur l’été prochain quand il sera temps de le faire.

… la forme de Timo Werner : C’est bien pour l’équipe nationale qu’il soit dans une très bonne forme, surtout que Leroy Sané est absent.

Timo Werner à propos de…

… sa forme actuelle: C’est toujours agréable de marquer. Trois buts en un match (Timo Werner a inscrit un triplé contre Mönchengladbach le week-end dernier en Bundesliga), ça m’était déjà arrivé en équipe de jeunes, mais jamais en tant que professionnel. Je suis content que ça ait si bien marché. J’espère que je continuerai sur cette lancée avec la Nationalmannschaft.

… le match contre les Pays-Bas : Nous pouvons marquer un but à tout moment. Si nous sommes solides défensivement, nous avons le potentiel pour inscrire des buts devant. Avec Virgil Van Dijk ; les Néerlandais ont un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur. Affronter un tel joueur, c’est quelque chose de particulier, car on veut toujours se mesurer aux meilleurs, naturellement. Il n’est toutefois pas le seul joueur de la défense néerlandaise, il ne la tient pas à lui tout seul. Et nous avons assez de qualité pour marquer.

… ses ambitions en équipe nationales : Mes derniers matchs n’ont pas été aussi bons que mes 90 dernières minutes. C’est pour ça que le but contre l’Estonie m’a fait du bien. J’ai envie d’être performant avec mon club, et de l’être également en sélection quand on fait appel à moi. J’ai confiance en moi. Pour cela, il faut que je montre mon meilleur visage en Bundesliga et à l’entraînement. Ensuite, c’est au coach de décider.

… le fait de revoir ses coéquipiers de l’équipe nationale : Nous étions tous contents de nous revoir, ça faisait un moment. La Nationalmannschaft c’est toujours quelque chose, on retrouve les meilleurs joueurs du pays.

[dfb]