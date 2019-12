Neuer : « Terminer cette année difficile sur une note positive »

À deux jours du match contre la Russie (jeudi 20h45, en direct sur RTL), Oliver Bierhoff, Manuel Neuer, Timo Werner, Leroy Sané et Julian Brandt étaient dans une école de Leipzig pour répondre aux questions des journalistes et des élèves.

Oliver Bierhoff au sujet…

… de la raison de la visite d’une école : Nous avons réfléchi à la manière d'entrer en contact avec les fans, les enfants et les jeunes. Nous avons récemment eu un entraînement public à Berlin où ils sont venus à nous. Cette fois-ci, nous voulions venir à eux. Nous nous réjouissons de faire de telles rencontres.

… d’un changement dans l’équipe : Tant qu'un joueur ne prend pas sa retraite internationale, il peut toujours être appelé. Nous voulons cependant changer le visage de l'équipe nationale. Nous voulons donner une chance aux jeunes joueurs. Nous savons aussi que le changement est un processus. Nous n'avons pas besoin de dire ce qui va se passer à l’avenir, nous prenons les matchs les uns après les autres.

… de Leipzig, lieu du match : Nous avons toujours eu une magnifique ambiance à Leipzig, je me souviens notamment de la Coupe des confédérations 2005. Nous avons toujours apprécié venir ici.

… du héros local Timo Werner : Bien sûr, je l’admire pour son agressivité et son mordant car il cherche toujours à se créer des occasions. Également pour son sens du collectif et la manière dont il inscrit ses buts. Sa progression est incroyable à un si jeune âge.

Manuel Neuer au sujet…

… de sa forme actuelle : Je suis en bonne forme et je me sens bien. Je pense avoir fait un bon match contre Dortmund.

… des attentes pour les deux prochaines rencontres : Nous voulons terminer cette année difficile sur une note positive. Nous voulons remporter les deux matchs. Nous sommes optimistes sur le fait de livrer deux bonnes performances.

… de l’ambiance au sein de l’équipe : L’ambiance est bonne, nous n’avons pas fait un mauvais match contre la France. Nous avons surtout manqué de persévérance et de chance. Nous voulons être plus efficaces contre la Russie. Nous aurons probablement beaucoup la possession du ballon et voudrons nous procurer des occasions. Ce sont des matchs importants, nous avons hâte. Nous nous entendons très bien, nous devons maintenant retranscrire cette entente sur le terrain.

Timo Werner au sujet…

… du match à "domicile" : C’est très spécial pour moi de jouer dans cette ville. C’est en jouant ici que je suis devenu international. L’équipe et les supporters à Leipzig jouent un grand rôle et me permettent d’être ici avec la sélection. Ils m'ont toujours soutenu. Je veux montrer que je mérite ce statut d’international. Peut-être avec un but mais l’essentiel est de gagner.

Leroy Sané au sujet…

… du changement dans l’équipe : On a pu voir lors des derniers matchs que les jeunes joueurs ont eu plus de temps de jeu. Mais Jogi Löw a toujours bien intégré les jeunes.

… de sa carrière : J'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Beaucoup de mes amis ont également joué au football, nous en avons regardé beaucoup. C'était d'abord un passe-temps, puis j'ai essayé d’aller le plus loin possible.

Julian Brandt au sujet…

… de sa popularité croissante : Être reconnu par quelques personnes dans la rue ne m’a pas vraiment changé.

… du match à venir : Je serais très heureux si nous remportions le match.

[dfb]