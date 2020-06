Neuer : « Plus qu’une simple équipe »

La Bundesliga a repris et les matchs internationaux sont prévus à partir de septembre. Le capitaine de la sélection allemande, Manuel Neuer se réjouit de pouvoir revoir ses coéquipiers. Dans une interview pour le Journal de la DFB , le gardien du Bayern Munich revient sur ses nouvelles expériences pendant la crise du coronavirus et sur les nombreux engagements sociaux de la Mannschaft .

DFB.de : La Bundesliga se poursuit depuis mi-mai et les matchs internationaux devraient reprendre en septembre. Quand vous envisagez les retrouvailles avec vos coéquipiers en sélection, à quoi cela ressemble-t-il ? Est-ce différent de d’habitude ?

Manuel Neuer : C’est difficile à dire, parce que nous recevons tous de nouvelles informations quotidiennement et que les mesures prises par l’Etat et les Länder s’adaptent à la pandémie. Personne ne sait à quoi la situation ressemblera dans trois mois. Ce qui nous manque à tous le plus en ce moment, c’est l’échange avec les autres et c’est pourquoi je me réjouis d’avance de retrouver mes coéquipiers. C’est aussi vrai pour les entraîneurs et le staff technique ; « l’équipe derrière l’équipe ». Dans ces circonstances, il est difficile de dire certaines choses, puisque l’échange se fait essentiellement par écrans interposés. Mais nous sommes impatients de nous retrouver en groupe et de nous revoir en personne.

DFB.de : Cette situation a-t-elle renforcé votre attente et vos ambitions pour l’EURO, dont la phase de groupe se déroulera à Munich ?

Neuer : En ce moment, l’attention s’est naturellement portée sur d’autres sujets. Maintenant que la Bundesliga a repris et que c’est la première ligue professionnelle en Europe à l’avoir fait, nous, les internationaux, nous nous demandons comment cela va évoluer. Nous attendions tous ce tournoi avec impatience, notamment en raison des trois matchs de phase de groupe devant notre public. Dès que les matchs auront repris dans toute l’Europe et qu’une décision aura été prise sur la façon dont l’EURO se déroulera à l’été 2021, la joie se manifestera à nouveau et plus le tournoi approchera, plus elle s’intensifiera.

DFB.de : Dans quelle mesure la crise du coronavirus vous affecte-t-elle personnellement, vous et votre vision du monde ?

Neuer : En premier lieu, nous les footballeurs, sommes dans la même situation que tout le monde. Nous avons tous soudainement été confrontés à une toute nouvelle situation et chacun d’entre nous a dû apprendre à y faire face. Je m’en suis rendu compte en parlant avec mon entourage, en sélection et avec mon cercle d’amis. Selon moi, ce processus d’apprentissage n’est pas encore achevé. Les petits choses ont repris de la valeur à nos yeux.

DFB.de : Comme certains autres internationaux, vous avez aussi votre propre fondation. Ressentez-vous une responsabilité particulière en tant que footballeur et en tant qu’international ?

Neuer : Oui, nous en avons une. Nous sommes conscients de cette responsabilité et nous voulons mener à bien notre mission de modèle pour la société. Cela vaut aussi pour mes coéquipiers. Tous n’ont pas leur propre fondation, mais beaucoup d’entre eux se sont engagés socialement. Il ne faut pas toujours en parler, mais une grande partie des joueurs est impliquée dans différents projets, et pas seulement depuis la pandémie de coronavirus.

DFB.de : Avec la Mannschaft, vous avez réagi avec une aide immédiate de 2,5 millions d'euros. A-t-il fallu beaucoup de temps pour persuader vos coéquipiers ?

Neuer : Non, pas du tout. Nous avons discuté de ce sujet en groupe juste après l’annulation des matchs internationaux en mars et nous nous sommes mis d’accord très rapidement.

DFB.de : Quels sont les projets que vous avez parrainés ?

Neuer : Concrètement, nous avons mis en oeuvre la campagne « 1000 ordinateurs » pour les personnes âgées et les maisons de retraite en collaboration avec la fondation Egidius Braun. Nous avons soutenu « Förderverein Wohnungslosen Hilfe e.V. » (Organisation pour l’aide aux sans-abri) grâce à laquelle de nombreuses associations caritatives ont pu recevoir du soutien. Les sans-abri sont importants pour nous, ils n’ont pas pu et ne peuvent pas se conformer à l’appel « Restons chez nous » et leurs conditions de vie ont empiré à cause de la pandémie.

DFB.de : D'autres projets sont-ils prévus ?

Neuer : Oui, d’autres projets et des objectifs atteignables sont actuellement à l’étude. Il est important que l’argent soit versé là où c’est nécessaire. Mais, indépendamment de la pandémie, les joueurs de la Mannschaft ont été et sont très actifs socialement, surtout depuis 2019. Nous avons visité et soutenu des écoles, des hôpitaux, des hospices et des maisons de retraite. Nous avons organisé une campagne pour le marathon de dons RTL lors de chaque rassemblement. Nous soutenons le projet « Kinderträume » (rêves d’enfants) depuis des années et avec les « Herzenswünsche »(Souhaits du coeur) de Münster, nous avons rendu visite à des enfants qui n’ont malheureusement plus beaucoup de temps à vivre. Pour nous, c’est une évidence de s’engager, même si on l’oublie parfois dans certaines discussions.

DFB.de : Quelle est l'idée derrière la fondation "Die Mannschaft » ?

Neuer : Nous avons remarqué que bien que nous fassions beaucoup pour être à la hauteur de notre responsabilité et pour remplir notre rôle de modèle, il n’existe pas pour l’instant de structure ni de documentation pour choisir les projets et les actions. Nous nous sommes donc réunis et avons réfléchi : « Qu’est ce qui est important pour nous ? Où voulons nous aider ? Comment prendre des décisions dans ce domaine ? » La fondation n’est pas l’objectif en soi, mais elle nous aide plutôt à regrouper nos activités sous un même toit. Nous sommes particulièrement fiers en tant que joueurs qu’une équipe de conseillers soit la base de la fondation et soit mise à disposition. C’est aussi quelque chose qui montre que nous sommes plus qu’une simple équipe.