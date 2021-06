Neuer : « Nous ne nous voyons pas comme un outsider »

À 24 heures de l’entrée en lice de la Mannschaft à l’EURO 2020 face à l’équipe de France (mardi à 21h00), le sélectionneur Joachim Löw et le capitaine Manuel Neuer ont répondu aux questions en conférence de presse.

Joachim Löw au sujet…

… de l’état du groupe : Nous avons hâte d’y être, car nous débutons contre les champions du monde en titre. Nous nous sommes très bien préparés ces deux dernières semaines. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe, mais aussi beaucoup d’orgueil et d’envie.

… des absents : Hormis Jonas Hofmann, tout le monde a participé à l’entraînement aujourd’hui, y compris Leon Goretzka, qui a participé à quatre ou cinq séances collectives. Il a fait bonne impression, sans laisser transparaitre de blessure. Notre équipe médicale dit qu’il n’y a aucun risque, mais nous allons attendre le dernier entraînement pour voir avec lui et les médecins s’il peut répondre présent, mais il est clair qu’il ne sera pas titulaire, car il a passé trop de temps sans jouer. Bernd Leno sera notre gardien numéro deux derrière Manuel Neuer, mais nous redistribuerons les rôles à chaque match. Nous n’avons pas encore décidé qui prendra place en tribune avec Jonas Hofmann. Chacun mériterait d’être sur le banc avec les autres.

… de son propre état d’esprit : Je suis très calme et détendu. Les deux dernières années n’ont pas été toujours faciles, et nous avons beaucoup discuté, beaucoup parlé ces deux dernières semaines. L’important sera de jouer avec confiance, et de se mettre dans les conditions pour aller au duel et tout mettre dans la balance. J’ai l’impression que l’équipe en est capable. L’esprit d’équipe est très bon, chacun a faim de victoire dans cet EURO. Cela me donne de l’optimisme et me permet de bien dormir.

… de son dernier tournoi : Je n’y pense pas, je suis trop focalisé pour cela, comme dans un tunnel. Mais le moment venu, je ressentirai peut-être de la mélancolie.

… du match contre l’équipe de France : Nous avons nous-mêmes beaucoup de qualité et un bon mélange au sein de l’équipe. Des deux côtés, on verra des joueurs capables de décider du sort d’un match. Les lignes offensives des deux équipes peuvent être très dangereuses. Il faudra être hyper concentré à chaque seconde.

Manuel Neuer au sujet…

…du début de l’EURO : Nous sommes heureux que les choses débutent et nous espérons que cet EURO sera un succès. C’est spécial pour moi que nos matchs aient lieu à Munich. Nous sommes heureux de débuter le tournoi ici, comme en 2006.

… de l‘importance des coups de pieds arrêtés : La préparation et l’analyse sont importantes : comment se comporte l’adversaire, et notre propre équipe. Le résultat dépend au final du comportement de chacun d’entre nous dans les situations de jeu. Nous pouvons être dangereux sur les coups de pieds arrêtés offensifs, mais il nous faudra une stabilité absolue derrière.

… de l’avantage de jouer à domicile : C’est un pas dans la bonne direction. On a pu voir lors des premiers matchs que le public donne de la voix. Nous sommes contents que le public soit de retour et avons hâte d’avoir ce soutien.

… de la France : Chaque match débute à zéro. Nous savons que la France produit un bon football depuis quelques années, mais je pense que notre équipe est elle aussi forte et difficile à manœuvrer. Nous voulons jouer avec confiance. Nous ne nous voyons pas comme un outsider : nous voulons gagner ce match à Munich. [dfb]