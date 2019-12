Neuer : « Le Mexique m'a rappelé l'Algérie »

Manuel Neuer a été titulaire face au Mexique et a montré une bonne performance sur le terrain, mais n’a pas pu empêcher la défaite 1-0. La Mannschaft compte bien gagner son deuxième match contre la Suède à Sotchi, ce samedi à 20h. Neuer s’est exprimé en conférence de presse sur la défaite contre le Mexique et le match à venir contre la Suède.

Manuel Neuer à propos…

… de la défaite contre le Mexique : Nous venons juste d’avoir une réunion avec tous les membres de l’équipe. Nous avons beaucoup discuté, pour déterminer ce que nous devrons mieux faire au prochain match. Mais nous devons nous dire les choses sans tabou, cela fait aussi partie de notre travail. Nous sommes les premiers à être déçus de notre performance face au Mexique. C’est soulageant d’en parler, de voir ce que nous pouvons améliorer. Cela nous fait du bien.

… des devoirs des meneurs de jeu : De nombreux joueurs dans l’effectif ont déjà disputé quelques grands tournois. Tous les joueurs prennent la responsabilité de la défaite. Nous avons beaucoup communiqué pour essayer de trouver des solutions. À partir de maintenant, tous les matchs seront comme des finales pour nous. Nous devons nous rattraper sur les matchs suivants. Nous n’avions pas la bonne attitude, pas assez de volonté sur le terrain. Nous devons nous en souvenir, cela ne peut pas se reproduire. C’est à nous de faire le reste du travail. Nous sommes persuadés que nous pouvons y arriver. Nous allons le démontrer contre la Suède.

… de la formation de petits groupes au sein de l’équipe : L’équipe n’est pas divisée en petits groupes. Nous sommes une équipe, et nous avons de bons rapports avec les jeunes joueurs. Ce sont eux qui ont principalement contribué à la victoire en Coupe des Confédérations.

… du voyage imminent pour Sotchi : Je trouve cela bien que nous allons à Sotchi. Nous sommes heureux de changer d’environnement, de découvrir une nouvelle ville, un nouveau stade. Il est temps de changer. Nous aurions aimé jouer contre la Suède un jour après le match du Mexique pour se rattraper.

… des bonnes résolutions pour affronter la Suède : C’est important que nous nous donnions tous à fond et que nous mettions en œuvre la stratégie établie par l’entraîneur. Nous devons tous nous mettre d’accord sur la manière dont nous allons jouer. Je suis convaincu que nous allons montrer un autre visage. Nous devons travailler sur et en dehors du terrain.

… de possibles changements dans le onze de départ : Contre le Mexique, nous n'avions que des bons joueurs expérimentés sur le terrain, qui ont déjà vécu de telles situations. La question est la suivante : avons-nous la volonté de jouer tous les matchs de ce tournoi à 100% ? Je ne vois aucune raison de changer les joueurs, ils ont tous la qualité et les compétences nécessaires. Ce que nous avons montré lors de ce match, ce n’est pas ce que nous savons réellement faire.

… de la pression venant du banc de touche : Tous les joueurs entrés en jeu pendant le match se sont donnés à fond. Les joueurs qui n’ont pas joué sont aussi en feu. Lundi, on a pu le voir lors de l’entraînement. On a vu comment tout le monde s’est battu, car tout le monde veut être sur le terrain. Nous sommes francs entre nous et disons ce que nous pensons.

… de comparaisons avec le huitième de finale de la Coupe du Monde 2014 : Le match contre l’Algérie il y a quatre ans était une mauvaise performance et nous avait réveillés. Notre première mi-temps face au Mexique m’a rappelé ce match. Tout peut arriver. Nous n’avons jamais autant parlé entre nous qu’actuellement. C’est bon signe. Les joueurs s’investissent énormément, nous devons bien aborder les matchs qui vont suivre. Nous n’avons pas besoin d’être secoués une deuxième fois. Nous sommes confiants pour accéder à la phase finale. Nous sommes fortement convaincus que nous gagnerons contre la Suède et la Corée du Sud si nous y mettons les moyens.

