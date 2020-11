Neuer : « La première place pour valider notre progression »

Avant le duel au sommet contre l’Espagne, qui sera décisif pour déterminer le vainqueur du groupe 4, le sélectionneur Joachim Löw et le capitaine Manuel Neuer se sont exprimés lors d’une conférence de presse virtuelle.

Joachim Löw au sujet…

…De l’éventuelle première place du groupe : Tout d’abord, c’est bien d’avoir notre destin entre les mains, pour ce qui concerne la première place. Les Espagnols sont au sommet du football mondial depuis des années, ce sera un grand défi. Ils sont sûrs d’eux balle au pied et extrêmement variables dans leur jeu. Contre l’Ukraine, nous avons su mettre notre adversaire sous pression par moments. Nous devrons nous appuyer là-dessus contre l’Espagne.

…Du groupe : Pour Niklas Süle, nous devons encore attendre. Il était en quarantaine et avant cela, il a été longtemps blessé. Il a ressenti une légère gêne après le match contre l’Ukraine, mais il peut s’est entraîné normalement. Benjamin Henrichs est apte, il s’est entraîné avec l’équipe vendredi et sera disponible. Il est très important pour nous, car il peut joueur des deux côtés. Philipp Max va débuter contre l’Espagne, malgré son calendrier infernal ces dernières semaines. C’est pourquoi nous devrons voir s’il peut jouer 90 minutes.

…De la tactique contre l’Espagne : Tous les systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous voulons être capables de répondre au jeu des Espagnols. Il sera important de trouver un juste milieu entre le pressing et le fait d’être bien en place tactiquement. Contre l’Ukraine, nous avons été mis en difficulté sur les contre-attaques adverses.

…De l’objectif pour l’EURO : Nous voulons toujours aller le plus loin possible lors d’un tournoi. Nous savons ce dont nous avons besoin pour cela et quels facteurs seront décisifs. Mais je ne vais pas formuler un objectif concret.

Manuel Neuer au sujet…

…Du caractère décisif de la partie : Déjà, il n’y aura pas de tirs au but (rires). Nous voulons bien terminer l’année, si possible en tête du groupe. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas ces derniers temps mais globalement, je pense que nous pouvons être fiers de notre progression. Il reste un peu de temps avant l’EURO, nous voulons également le mettre à profit. Une première place dans le groupe nous permettrait en tout cas de valider cette progression.

…Du record du nombre de sélection avec la Mannschaft pour un gardien : Dans tous les cas, je suis fier de ce que j’ai accompli. C’est un honneur d’avoir connu autant de sélections. Mais le plus important pour moi est d’aider l’équipe à travers mes performances.

…De Leon Goretzka : Il a fait son chemin. Il a beaucoup travaillé individuellement lors du premier confinement. Lorsqu’on gagne des titres, la confiance grandit.

…Du milieu de terrain : Nous avons des joueurs de classe mondiale au milieu. Nous sommes simplement heureux de disposer de tels joueurs. Cela va nous aider d’avoir autant de possibilités, notamment pour jouer de l’avant de manière dynamique. Nous avons besoin de joueurs qui servent de lien entre la défense et l’attaque.

…De la période actuelle : La situation nous touche tous, parce qu’elle concerne l’ensemble de la société. Beaucoup de gens ont travaillé pour mettre en place un protocole pour le football qui nous permette de continuer d’exercer notre métier. Nous devons donc suivre les règles. Il est possible que la tenue d’un match soit remise en question. Nous sommes professionnels, nous devons nous adapter. Ce n’était pas facile face à l’Ukraine, mais nous sommes contents que le match ait eu lieu.

[dfb]