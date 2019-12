Neuer : « Je serai dans les buts à la Coupe du monde »

Blessé depuis de nombreux mois, le capitaine de l’équipe d’Allemagne Manuel Neuer a démenti les rumeurs évoquant son possible forfait pour la Coupe du monde en Russie. « Je suis certain que je serai dans les buts à la Coupe du monde. Selon moi, il n’y a rien qui puisse y faire obstacle », a déclaré le gardien de 31 ans (Bayern Munich) au journal Bild am Sonntag.

En septembre dernier, Manuel Neuer a subi une nouvelle fracture au métatarse gauche qui le tient éloigné des terrains jusqu’à l’année prochaine. Dans son interview, il n’a pas indiqué de possible date pour son retour. « J’attends que les images soient bonnes, qu’il n’y ait absolument plus aucun problème et que les médecins me donnent le feu vert avant de revenir. Mais je ne donnerai pas de date précise. »

Il a toutefois indiqué qu’il débuterait sa rééducation « sans doute au mois de janvier, mais je n’en sais pas davantage aujourd’hui. » Neuer a affirmé qu’il espérait pouvoir « dire au revoir à (s)es deux ‘amis’ avant Noël », en référence aux deux béquilles qui l’accompagnent depuis sa blessure. « Une nouvelle blessure aux os serait assez gênante. Il faut donc que je prenne mon temps et que je fasse très attention. Ne pas faire d’erreur. »

Avec une pointe d’humour, le champion du monde a déclaré vouloir « faire fabriquer un t-shirt avec l’inscription ‘Je vais bien’, pour qu’on arrête de toujours me poser la question. »