Neuer : Homme du Match et prêt pour le mondial

Le match de préparation contre l’Autriche nous a démontré que Manuel Neuer s’est bien rétabli de sa blessure. Absent des terrains depuis septembre, le gardien allemand a été performant malgré la défaite de la Mannschaft 2-1 à Klagenfurt. Neuer endossera bien le maillot avec le numéro 1 pendant la Coupe du Monde en Russie.

« J’ai toujours été très optimiste et je connaissais mes objectifs. Je savais que je pouvais et allais y arriver », a déclaré le gardien de 32 ans. « Je ne serais pas ici si je n’avais pas eu cette mentalité positive. Je me sens très bien, et j’ai reçu des retours élogieux de la part de mes coéquipiers. Ils ont dit qu’ils trouvaient que je n’avais pas changé. C’est le plus important pour moi. Je suis convaincu qu’il n’y aura pas de complications pendant le tournoi. Je souhaite disputer le plus de matchs possible.

C’est le gardien de la Mannschaft qui a été élu Homme du Match par les fans après sa performance contre l’Autriche. Le Comeback de Neuer a obtenu 59,4% des voix lors du vote organisé par le Fan Club Nationalmannschaft, contre 10,2% pour le buteur Mesut Özil. DFB.de et le Fan Club remercient tous les participants !