Neuer : « Faire vivre chaque séance d’entraînement »

Dimanche soir (20h45), l’équipe d’Allemagne affronte l’Estonie à Tallinn en qualifications pour l’EURO 2020, dans le cadre de la 6e journée du groupe C. Avec une victoire, la Mannschaft pourrait reprendre la première place du groupe aux Pays-Bas. Ce samedi en conférence de presse au Lilleküla staadion, le sélectionneur Joachim Löw et le capitaine Manuel Neuer ont répondu aux questions.

Joachim Löw au sujet…

… des forfaits : La situation s’est améliorée. Ilkay Gündogan et Timo Werner se sont entraînés comme tout le monde et sans problème. Nous avons trois gardiens et 16 joueurs de champs, ce qui est suffisant. Nous déciderons de la composition d’équipe après le dernier entraînement, mais Ilkay jouera. Je me pose encore quelques questions sur nos titulaires en attaque.

…du match contre l’Estonie : Nous voulons gagner le match de demain en étant concentrés et sérieux. Ça ne sera pas facile malgré la victoire 8-0 à l’aller. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de points dans ce groupe. J’attends donc de l’équipe qu’elle prenne ce match au sérieux.

... du match d’Emre Can contre l’Argentine : Je déciderai ce soir s’il jouera ou non contre l’Estonie. Il a été très bon dans la défense à trois contre l’Argentine. Il n’a pas l’habitude de jouer dans une défense à quatre. C’était l’un de ses tout meilleurs matchs avec l’équipe d’Allemagne.

… du forfait de Niklas Stark : Je lui ai encore parlé avant qu’il parte, ainsi qu’avec son entraîneur Ante Covic. Il était très déçu, mais il devrait logiquement encore avoir sa chance chez nous à l’avenir.

… de Kai Havertz : Il a fait des progrès chez nous ces derniers mois, tout en devenant plus régulier avec Leverkusen. Il est très jeune et doit encore apprendre, mais c’est un joueur prometteur.

… de Serge Gnabry : J’étais allé une ou deux fois à Londres au printemps 2014. Il avait réalisé quelques bons matchs et j’étais très impressionné. Je voulais emmener Serge à la Coupe du monde 2014, mais il s’est malheureusement blessé. J’aime sa façon de bouger et d’amener le danger face au but. Il possède des qualités exceptionnelles pour le plus haut niveau. Il faut le soutenir. Au vu de ses performances depuis presque un an, si Serge peut jouer, alors il doit jouer.

… du mois de novembre : Je ne sais pas quels joueurs j’aurai à ma disposition en novembre. Il faudra voir si Leon Goretzka, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Toni Kroos auront recommencé à jouer. S’ils ne jouent qu’un ou deux matchs en novembre, alors les appeler en équipe nationale n’aurait pas de sens.

Manuel Neuer au sujet…

… du match contre l’Estonie : Il faudra bien quadriller le terrain et jouer des passes rapides, avec des permutations, des occasions, de façon à prendre l’avantage le plus tôt possible.

… de sa relation avec Marc-André ter Stegen : On s’entend parfaitement bien. Il a fait un bon match contre l’Argentine. Tout fonctionne très bien entre les gardiens – avec Bernd Leno et Kevin Trapp aussi. Nous avons discuté normalement entre nous, sans devoir organiser une réunion. Il n’y a pas de quoi en faire toute une histoire.

… des absences : C’est dommage que tous les joueurs ne soient pas présents. On tente toujours de nouvelles choses aux entraînements, et les analyses vidéo se font aussi en groupe. Il serait donc préférable que tout le monde soit là. Nous ne prenons pas de retard, mais il faut désormais faire vivre chaque séance d’entraînement, afin d’avoir à l’arrivée une équipe parfaite et capable de jouer le titre.

… de la nouvelle génération : C’est nouveau pour moi, je suis le plus vieux dans mes deux équipes. C’est intéressant d’apprendre à connaitre de nouveaux jeunes. Ce sont tous d’excellents joueurs, motivés et affamés.

[dfb]