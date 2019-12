Neuer de retour « la semaine prochaine »

Le capitaine de la Mannschaft Manuel Neuer voit enfin le bout du tunnel. Vendredi, il a déclaré à la chaîne TV du Bayern Munich se sentir « très bien. C’était une journée pleine d’émotion, car j’ai couru pour la première fois à 100% de mes capacités, et mon pied n’a pas réagi. » Selon lui, il pourrait être de retour sur les terrains très bientôt. « Si tout se passe bien, je pense pouvoir fouler les pelouses à nouveau dès la semaine prochaine. Je pourrai enfin m’entraîner à l’air libre. »

Le gardien s’est exprimé sur les longs mois qu’il a passés à l’écart des terrains et de la compétition. « On perd patience, bien sûr. Quand on est un sportif, on est ambitieux. Ça fait un peu mal de ne pouvoir que regarder les autres jouer. » Neuer a évoqué « des hauts et des bas » au sujet de sa convalescence. « Il faut se créer des succès à atteindre. Nous nous sommes fixés des objectifs d’entraînement. Je suis très reconnaissant envers les médecins, les physios et les coachs sportifs qui m’ont accompagné. »

Löw : « Neuer est dans les temps »

Le plus important désormais « est que plus rien n’arrive à mon pied, car cela pourrait mettre ma carrière en danger », a souligné Neuer. Plus tôt cette semaine, le sélectionneur Joachim Löw avait déclaré que Neuer était « dans les temps » pour retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde.

Neuer a aussi déclaré qu’un retour à la compétition cette saison avec le Bayern Munich était « réalisable. Mais il est difficile de définir une date. » Le joueur de 31 ans n’a plus joué depuis mi-septembre 2017.

[dfb]