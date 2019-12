Neuer : "Cette victoire est d'une grande importance"

La jeune équipe d'Allemagne a remporté son match amical contre la Russie (quart de finaliste de la dernière Coupe du monde), 3-0 (3-0), grâce à des buts de Leroy Sané, Niklas Süle et de Serge Gnabry. DFB.de s'est rendu dans la Red Bull Arena après le match pour recueillir les réactions de Joachim Löw et de son équipe.

Joachim Löw : La première mi-temps était bonne. Nous avions le contrôle du jeu, le ballon a bien circulé et nous avons réussi, dans certaines situations, à prendre la profondeur et à conclure. Deux des buts étaient très bien joués. Je pense que cela va faire du bien d'avoir marqué à un joueur comme Leroy Sané. Lors des derniers matchs, il avait eu trois ou quatre bonnes opportunités. Un but comme celui-ci peut être une libération. Kai Havertz m'a beaucoup plu. Il maîtrise bien le ballon, il a une vision du jeu incroyablement bonne et reconnaît rapidement les situations. Il est tourné vers le ballon et joue toujours vers l'avant. C'est lui qui lance la première occasion et qui a mis de ballon dans la course de Gnabry sur le but du 3-0. C'était très bien. Quand on fait autant de changements, cela a évidemment un impact sur le rythme du match. En deuxième mi-temps, nous n'étions plus aussi bien organisés quand nous avions la possession du ballon, c'était un peu plus chaotique. Une critique que je pourrais émettre, c'est que nous nous sommes plantés sur l'adversaire et que nous n'avons plus réussi à prendre la profondeur. Nous avons montré aux joueurs ce qu'il fallait faire lors de séances vidéo. Pendant la Coupe du monde, nous n'avions pas la vitesse en attaque, nous n'étions pas assez dynamiques dans les derniers mètres et c'était donc plus facile de défendre contre nous. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Je pense pas que la blessure de Jonas soit trop grave, pas autant qu'elle en avait l'air en tout cas. Il a peut-être une ecchymose à la cheville, mais d'après les premières constatations, rien n'est cassé. Des joueurs comme Hummels ont la bonne mentalité quand ils sont sur le banc. Ils sont très professionnels et ont accepté ma décision.

Manuel Neuer : Cette victoire est très importante pour nous. Nous voulons mettre un terme à cette mauvaise année et gagner nos derniers matchs. C'était un bon début. Nous voulons essayer de réaliser un excellent match contre les Pays-Bas et de montrer pendant 90 minutes ce que nous avons pu montrer en première mi-temps aujourd'hui. Nous avons d'excellents joueurs avec un grand potentiel qui montrent ce dont ils sont capables.

Serge Gnabry : Nous pouvons être satisfaits. Nous avons très bien joué en première mi-temps et avons concrétisé nos occasions. Nous aurions pu faire un peu mieux en deuxième mi-temps. La passe de Kai sur mon but est géniale, il a une très bonne vision du jeu. On voit que nous nous donnons tous à fond. Kai n'a que 19 ans mais c'est un excellent joueur.

Leroy Sané : Je pense que nous avons beaucoup d'excellents jeunes, à tous les postes. Nous voulons bien nous préparer pour le match de lundi et bien jouer contre les Pays-Bas. Nous, les jeunes, avons montré que nous pouvons évoluer dans le système du sélectionneur.

Kai Havert : Cela fait toujours plaisir de jouer avec d'autres jeunes joueurs. Nous pouvons énormément apprendre des joueurs plus expérimentés. Pour nous les jeunes, il suffit de les observer. On voit qu'il y a une grande qualité dans cette équipe. C'était très important pour moi de répondre présent dans un tel match.

Niklas Süle : Nous, les jeunes, avons montré que nous pouvions évoluer dans ce système de jeu. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer.

[dfb]