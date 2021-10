Nette victoire 7-0 à Essen contre Israël

L’équipe d’Allemagne a remporté une quatrième victoire en quatre matchs dans son groupe H de qualifications pour la Coupe du monde 2023. Opposées à Israël au Stadion Essen mardi après-midi, les femmes de Martina Voss-Tecklenburg se sont imposées sur le score de 7 à 0, grâce à des réalisations de Jule Brand (20e, 45e), Sara Däbritz (26e), Laura Freigang (42e), Lina Magull (56e), Tabea Waßmuth (72e) et Felicitas Rauch (77e).

Cinq jours après sa courte victoire 1-0 à Tel Aviv, l’Allemagne a cette fois fait preuve d’une grande efficacité face au but, se mettant rapidement à l’abri en faisant trembler les filets à quatre reprises dès la première mi-temps. Avec pas moins de six changements dans leur onze de départ, les femmes de la DFB ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Jule Brand, buteuse à bout portant sur un service de Sara Däbritz (20e), elle-même auteure du 2-0 quelques minutes plus tard (26e). Juste avant la pause, Laura Freigang (42e) et à nouveau Jule Brand (45e) profitent d’un relâchement de la défense israélienne pour creuser l’écart.

Entrée à la pause, Tabea Waßmuth sert joliment Lina Magull pour le 5-0 (56e), avant de trouver elle-même la lucarne (72e). Peu après, Felicitas Rauch s’arrache pour y aller de son but personnel en taclant le ballon dans les filets (77e).

« Nous aurions certainement pu inscrire quelques buts de plus », a déclaré la dernière buteuse du jour à Essen après la rencontre. « Mais l’important pour nous était de réaliser une meilleure performance, et c’est réussi. » Même son de cloche chez sa coéquipière Lina Magull : « Lors du premier match contre Israël la semaine dernière, nous étions un peu trop agitées. Nous voulions faire trop de choses, ce qui n’est pas forcément très utile face à un adversaire qui défend aussi bas. Cette fois-ci, nous avons été patientes, et le premier but a lancé la machine. »

[dfb]