Nations League : verdict aujourd'hui

Le tirage au sort de la nouvelle UEFA Nations League a lieu aujourd’hui à Lausanne (à partir de midi). Présent sur place, le sélectionneur de la Mannschaft Joachim Löw a déclaré : « Nous nous focalisons entièrement sur la Coupe du monde en Russie, mais nous voulons toujours nous mesurer aux meilleures équipes possibles, je ne serai donc pas mécontent si l’on devait affronter de très grosses équipes dans le cadre de cette nouvelle compétition.

La répartition des 55 équipes participantes s’est faite sur la base de leurs positions respectives au classement mondial de la FIFA. L’Allemagne, en tête de ce classement depuis septembre 2017, et les 11 équipes suivantes joueront dans la Ligue A, les équipes des rangs 13 à 24 dans la Ligue B, 25 à 39 dans le Ligue C et enfin 40 à 55 dans la Ligue D. Au sein des Ligues respectives, les équipes ont été réparties dans trois chapeaux, toujours selon leur classement. Au sein de chaque Ligue, une phase finale entre les vainqueurs de groupes se jouera au mois de juin 2019.

Tous les chapeaux :

Ligue A

Chapeau 1 : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne

Chapeau 2 : France, Angleterre, Suisse, Italie

Chapeau 3 : Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas

Ligue B

Chapeau 1 : Autriche, pays de Galles, Russie, Slovaquie

Chapeau 2 : Suède, Ukraine, Irlande, Bosnie-Herzégovine

Chapeau 3 : Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie

Ligue C

Chapeau 1 : Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie

Chapeau 2 : Grèce, Serbie, Albanie, Norvège

Chapeau 3 : Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande

Chapeau 4 : Chypre, Estonie, Lituanie

Ligue D

Chapeau 1 : Azerbaïdjan, ARY Macédoine, Biélorussie, Géorgie

Chapeau 2 : Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg

Chapeau 3 : Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte

Chapeau 4 : Andorre, Kosovo, Saint Marin, Gibraltar

Comment se déroulera le tirage au sort ?

Le tirage au sort débutera par le chapeau 4 de la Ligue D. Les quatre équipes seront réparties dans les groupes D1, D2, D3 et D4 puis seront rejointes par les équipes des chapeaux 3, 2 et enfin 1. Le tirage au sort des autres Ligues se fera selon la même procédure. Le groupe C1 ne comportera pas d’équipe du chapeau 4 et les groupes des Ligues A et B ne comporteront que trois équipes chacun.

Règles particulières

Les équipes suivantes ne pourront pas jouer dans le même groupe :

Ligue B : Ukraine / Russie

Ligue D : Arménie / Azerbaïdjan

