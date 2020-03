Nations League : la Mannschaft contre l’Ukraine, l’Espagne et la Suisse

Pour la deuxième édition de la Nations League, les hommes de Joachim Löw affronteront l’Ukraine, l’Espagne et la Suisse . Le tirage au sort, effectué mardi soir à la Bourse d’Amsterdam, a placé l’Allemagne dans le groupe A4 de la ligue A.

« Tous nos adversaires sont intéressants. Contre la Suisse, il s’agira d’un duel entre voisins. L’Ukraine a beaucoup progressé et l’Espagne est toujours un grand pays de football, qui joue au plus haut niveau » s’est exprimé Löw. « Nous pouvons nous réjouir, ce sont des matchs intéressants – même pour les fans. On peut s’attendre à du suspense et à des matchs explosifs. »

Les rencontres seront réparties sur six journées, dont deux en septembre, deux en octobre et deux en novembre. Les quatre premiers de chaque groupe de la division A seront qualifiés pour la phase finale en 2021, tandis que les quatre derniers seront relégués.