Nagelsmann et Terzic en finale : les entraîneurs les plus jeunes de l’histoire

La 78e finale de la Coupe d’Allemagne aura lieu ce jeudi 13 mai (20h45) au Stade Olympique de Berlin entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Pour le club de la Ruhr, il s’agit de la 10e finale de son histoire ; pour le jeune club saxon, il s’agit de la deuxième, après une première finale perdue en 2019. Néanmoins, cette finale sera une grande première pour les entraîneurs des deux équipes : Julian Nagelsmann et Edin Terzic.

Quel que soit le résultat final, les deux techniciens auront déjà marqué l’histoire : depuis la naissance du DFB-Pokal sous son nom actuel en 1953, les entraîneurs des finalistes n’ont jamais été aussi jeunes. À respectivement 38 et 33 ans, Terzic et Nagelsmann ont 35,5 ans de moyenne d’âge et détrônent ainsi le précédent record détenu par le duo Michael Lorkowski / Jürgen Gelsdorf. En 1992, le Hanovre 96 de Lorkowski (37 ans), pensionnaire de deuxième division, créait la sensation en s’imposant aux tirs au but devant le Borussia Mönchengladbach de Gelsdorf (39 ans). Depuis lors, plus aucune équipe de deuxième division n’a remporté la Coupe d’Allemagne ; une prouesse qui devrait conserver le nom de Lorkowski encore un long moment.

Le record de 1940 restera intact

Le Tschammer-Pokal, ancêtre du DFB-Pokal, a néanmoins déjà accueilli une paire d’entraîneurs encore plus jeunes pour sa finale de l’année 1939, reportée au 28 avril 1940 en raison de l’éclatement de la guerre. Au Stade Olympique de Berlin, le 1. FC Nuremberg de Alwin Riemke (30 ans) l’emporta 2-0 face au SV Waldhof Mannheim d’Otto Neumann (37). Riemke, déjà vainqueur en Suisse du doublé coupe-championnat avec Lausanne à 25 ans, est le plus jeune coach de l’histoire du football allemand à avoir soulevé la coupe.

Huit mois plus tard, toujours à 30 ans, il dispute une nouvelle finale, mais s’incline cette fois devant le Dresdner SC de Georg Köhler (40 ans). Après la guerre, Riemke intégrera la DFB et fera partie de la délégation allemande à la Coupe du monde de 1966 en Angleterre.

Nagelsmann, successeur de Tippenhauer... ou de Gerland ?

Depuis la naissance du DFB-Pokal, renommé ainsi afin d’effacer l’héritage du national-socialisme, le plus jeune entraîneur à avoir remporté la compétition est Hans-Dieter Tippenhauer. À l’âge de seulement 35 ans, il mène le Fortuna Düsseldorf jusqu’à la victoire finale en 1979 en dominant le Hertha BSC (1-0 a.p.). Julian Nagelsmann, qui aura 34 ans le 23 juillet prochain, pourrait ainsi lui succéder.

En cas de défaite, Nagelsmann s'offrira malgré lui une place moins reluisante dans l’histoire de la compétition. En effet, le plus jeune entraîneur à s’être incliné en finale n’est autre que l’actuel assistant de Hansi Flick au Bayern Munich, Hermann Gerland, lorsqu’il avait lui aussi 33 ans. En 1988, son VfL Bochum s’inclina 1-0 devant l’Eintracht Francfort ; le triste podium est actuellement complété par Jupp Derwall avec Düsseldorf en 1961 (35 ans) et Willibert Kremer avec Duisburg en 1975 (35 ans).

En cas de victoire, Edin Terzic deviendrait le septième plus jeune entraîneur à remporter la Coupe depuis la guerre, à égalité avec Thomas Schaaf (1999/Werder) et Bernd Krauss (1995/Mönchengladbach), et après Ludwig Janda (1956/Karlsruher SC), Michael Lorkowski (1992/Hannover 96), et Joachim Löw (1997/VfB Stuttgart) à 37 ans chacun, Martin Wilke (1963/HSV) et Udo Lattek (1971/Bayern) à 36 ans chacun, et Hans-Dieter Tippenhauer (1979/Fortuna Düsseldorf) à 35 ans.

[dfb]