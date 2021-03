Emre Can et Amin Younes

Musiala et Wirtz avec la Mannschaft ; retour de Younes

C’est avec deux nouvelles têtes et cinq revenants que l’équipe d’Allemagne débutera sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur Joachim Löw a fait appel ce vendredi à un groupe de 26 joueurs, dont quatre gardiens de but, pour les matchs du groupe J contre l’Islande à Duisburg (le 25 mars à 20h45), contre la Roumanie à Bucarest (le 28 mars à 20h45), et contre la Macédoine du Nord à Duisburg (le 31 mars à 20h45). Initialement incertaine, la venue des joueurs évoluant dans le championnat anglais a finalement été rendue possible au moyen de règles sanitaires supplémentaires strictes.

Les jeunes Jamal Musiala (FC Bayern Munich) et Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) sont appelés pour la première fois en équipe d’Allemagne par Joachim Löw. Amin Younes (Eintracht Francfort), vainqueur de la Coupe des Confédérations 2017 et qui n’avait plus joué sous les couleurs de la Mannschaft depuis octobre 2017, signe son grand retour dans le groupe. Absents lors du dernier rassemblement de la sélection en novembre 2020, Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig) et Kai Havertz (FC Chelsea) sont également de retour.

Löw : « Envoyer un signal »

Le sélectionneur a déclaré : « Avec trois matchs en sept jours, nous avons un programme très chargé, mais une chose est sure : nous voulons envoyer un signal en ce début d’année de coupe d’Europe, et réjouir nos supporters. Nous voulons bien débuter notre campagne de qualifications en remportant trois victoires. Mais nous avons également l’EURO à l’esprit. Aux entraînements et en match, nous voulons voir quels sont les joueurs qui sortent du lot et qui montrent qu’ils veulent à tout prix faire partie de l’aventure. Nous sommes également heureux de pouvoir compter à Duisburg et Bucarest sur nos joueurs de Premier League anglaise. »

Grâce au feu vert donné par les autorités sanitaires de la ville de Duisburg et en accord avec les conditions d’entrée sur le territoire de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, les joueurs de Premier League sont autorisés à venir renforcer l’équipe nationale, à condition de respecter des règles sanitaires supplémentaires particulièrement strictes ; des mesures qui s’appliquent de manière générale aux voyageurs venant du Royaume-Uni pour des raisons professionnelles.

Löw : « Accompagner Musiala et Wirtz jusqu’au plus haut niveau »

Aux tests PCR et antigéniques supplémentaires viendra ainsi s'ajouter une « quarantaine professionnelle » pour les joueurs concernés, qui seront tenus de s’isoler au sein même de la « bulle » de l’équipe d’Allemagne. Cette mesure s’appliquera notamment aux repas collectifs, et fera en sorte d’éviter tout contact entre ces joueurs et le reste de l’équipe, en dehors des matchs, des entraînements et des discussions de groupe.

Le sélectionneur a déclaré au sujet des deux nouveaux joueurs de son effectif : « Nous avons hâte de connaitre Jamal Musiala et Florian Wirtz encore davantage. Ils ont mérité leur place dans l’équipe grâce à leurs bonnes prestations récentes, mais il est aussi de notre responsabilité d’accompagner pas à pas les jeunes joueurs qu’ils sont, jusqu’au plus haut niveau. Ils ont un immense potentiel et je suis sûr que l’on vivra de très beaux moments avec eux ces prochaines années. Nous n’allons toutefois pas précipiter les choses, afin de leur permettre de se développer dans le calme. Je pense que ces prochains jours seront une bonne expérience pour Jamal et Florian. »

