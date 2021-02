Musiala choisit l’Allemagne

Le jeune espoir du Bayern Munich Jamal Musiala a opté pour la sélection allemande. « Mon cœur bat à la fois pour l’Allemagne et pour l’Angleterre, il continuera de battre pour ces deux pays », s’est exprimé le milieu de terrain, qui fêtera ses 18 ans vendredi. « J’ai beaucoup réfléchi, finalement j’ai suivi mon instinct et je suis convaincu que jouer pour l’Allemagne est la bonne décision. Ça a été un long cheminement, mais je suis très heureux. »

Le sélectionneur Joachim Löw a également réagi : « Jouer pour une sélection doit être un choix du cœur pour chaque joueur. C’est pourquoi je me réjouis que Jamal Musiala ait choisi de défendre les couleurs de l’Allemagne dans le futur. Je vois en lui un immense potentiel, nous le suivions depuis longtemps. Avec Oliver Bierhoff, nous l’avons rencontré dernièrement à Munich et lui avons fait part de nos intentions le concernant. Personne ne peut lui garantir une place actuellement, ce ne serait pas sérieux. Mais je pense qu’il sera appelé en mars, lorsque nous devrons disputer trois rencontres en peu de jours. Ce sera l’occasion d’apprendre à un peu mieux se connaitre. »

Le directeur de l’équipe nationale et de l’académie Oliver Bierhoff a quant à lui déclaré : « Nous sommes ravis de la décision de Jamal de jouer pour l’Allemagne. J’ai le plus grand respect pour ce choix, qui n’était probablement pas facile à faire. Nous lui avons présenté les perspectives d’évolution qui s’offraient à lui au sein de la Nationalmannschaft et sommes persuadés qu’il aura du succès. C’est un bon signal pour le futur du football allemand qu’un jeune talent comme Jamal Musiala choisisse la Mannschaft.

« Pas un choix facile »

« Cela n’a pas été un choix facile », a poursuivi Musiala. « L’Allemagne est le pays où je suis né et où j’ai commencé à jouer au football. Néanmoins, j’ai grandi en Angleterre où j'ai gardé beaucoup d'amis. »

Musiala est né à Stuttgart, a vécu huit ans en Angleterre et a évolué sous les couleurs du FC Chelsea. Il a disputé deux rencontres avec la sélection U16 allemande et 23 avec différentes équipes de jeunes des « Three Lions », dont une il y a peu avec les U21. À l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mardi et de la victoire 4-1 du Bayern Munich à Rome sur le terrain de la Lazio, il est devenu le plus jeune buteur allemand de l’histoire de l’épreuve.

