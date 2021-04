Munich reste une ville hôte de l’EURO 2020

L’UEFA et la Fédération allemande de football (DFB) ont confirmé la place de Munich parmi les villes qui accueilleront les matchs de l’EURO 2020 cet été. Ainsi, l’équipe d’Allemagne disputera l’ensemble de ses matchs du premier tour dans la capitale bavaroise : le mardi 15 juin (21h00) contre la France championne du monde, le samedi 19 juin (18h00) contre le Portugal champion d’Europe, et le mercredi 23 juin (21h00) contre la Hongrie. En outre, Munich accueillera également un quart de finale le vendredi 2 juillet (21h00).

Philipp Lahm, ambassadeur DFB de la ville de Munich pour l’EURO 2020, a déclaré : « Le coronavirus contrôle totalement nos vies, et la santé et la protection des personnes sont pour nous la plus grande des priorités. Néanmoins, les matchs de l’EURO à Munich cet été doivent nous permettre d’avoir un avant-goût de l’après-pandémie. Nous allons donc continuer à nous préparer de façon minutieuse et responsable avec la ville, le FC Bayern Munich, et l’équipe de l’Allianz Arena, et nous remercions nos partenaires municipaux, fédéraux et régionaux pour leur soutien dans nos préparatifs. »

Le président de la DFB Fritz Keller a déclaré : « Les matchs de l’UEFA EURO 2020 à Munich sont un signal qui va au-delà du football. Notre dialogue avec nos partenaires issus de la culture, du sport et de la gastronomie a montré que nous avions tous besoin de lancer un signal d’avenir pour la période qui suivra la pandémie. Nous nous réjouissons d’accueillir des matchs de l’EURO 2020 à Munich, peut-être même en présence de spectateurs si le développement de la pandémie le permet. »

[dfb]