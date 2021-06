Munich : la DFB soutient « la distribution de 10 000 drapeaux arc-en-ciel »

L’UEFA n’a pas autorisé l’Allianz Arena à afficher un éclairage extérieur aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’occasion du match contre la Hongrie mercredi soir (21h00), dans le cadre de l’EURO 2020. L’instance européenne a proposé une date alternative au stade munichois. Rainer Koch, premier vice-président de la DFB et président de la fédération bavaroise de football, a fait la déclaration suivante.

« Je regrette beaucoup que l’arène ne soit pas autorisée à afficher les couleurs de l’arc-en-ciel. La DFB s’engage avec conviction en faveur de la diversité, comme le symbolise le brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel porté par notre capitaine Manuel Neuer. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Le point de vue allemand est différent de celui de l’UEFA. Au-delà de son positionnement très clair contre toute forme de discrimination dans le cadre d’un tournoi à échelle continentale, elle doit aussi prendre en considération qu’il s’agit ici d’une prise de position politique contre une décision parlementaire d’un pays participant. Du point de vue national allemand, notre positionnement est clair : la décision du parlement hongrois ne correspond en rien à nos convictions, et n’est de notre point de vue aucunement admissible. L’UEFA, en tant qu’organisateur de l’EURO, a clairement signifié qu’il n’est pas possible, un jour de match, de faire passer un message de nature politique. »

« Il est donc d’autant plus important de montrer clairement que nous avons, en Allemagne, l’intention d’envoyer des signes forts et visibles. Pour les spectateurs, le match de demain contre la Hongrie sera à ce titre une première opportunité. Nous pouvons tous agir ensemble. C’est pourquoi nous soutiendrons aussi le Christopher Street Day Deutschland pour l’organisation et la distribution de 10 000 drapeaux arc-en-ciel autour du stade. »

[dfb]