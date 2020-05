Munich confirmée comme ville hôte de l'EURO

L’Allianz Arena de Munich fera bien partie des stades qui accueilleront l’EURO 2020, reporté à l’été 2021. Cette décision a été prise par le parlement bavarois aujourd'hui.

Le tournoi se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021. Trois matchs de groupe de l'équipe d'Allemagne et un quart de finale se tiendront à Munich. L'UEFA avait prévu le tournoi pour cet été avec douze sites répartis dans douze pays différents. Cette édition marquait le 60e anniversaire du Championnat d'Europe des nations mais la crise du coronavirus a rendu nécessaire le report du tournoi à l'année prochaine.

« Munich reste un bastion important du football »

Le président de la DFB, Fritz Keller, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Munich reste l’une des villes hôtes de l’EURO. C'est un signal important dans une période difficile. Munich est un bastion important du football. Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2006 à Munich reste un moment inoubliable. Lorsque cette crise sera, espérons-le, terminée, nous pourrons à nouveau accueillir des gens du monde entier et leur offrir chaleur et hospitalité grâce au football. Les supporters attendent avec impatience les quatre matchs qui se tiendront à Munich, en particulier les trois rencontres de notre équipe nationale. »

Philipp Lahm, directeur général de la DFB EURO GmbH, et également citoyen d'honneur et ambassadeur de la ville de Munich pour l'EURO 2020, explique : « Nous nous réjouissons que la ville de Munich ait décidé d'accueillir l’EURO 2020. Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont travaillé sans relâche pour que cela puisse avoir lieu : la ville, l'Allianz Arena ainsi que le Bayern Munich. Surtout après l'état d'urgence provoqué par le coronavirus, ce sera important de pouvoir assister de nouveau à du sport de haut niveau, de retrouver un peu de normalité et de joie de vivre, ce qui nous manque cruellement en ce moment. »

Friedrich Curtius, secrétaire général de la DFB, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'engagement de la ville de Munich et remercions nos partenaires locaux. La DFB, le Land de Bavière, la ville de Munich, l'Allianz Arena et le Bayern Munich ont une nouvelle fois démontré leur cohésion et leur soutien sans réserve à l'idée européenne. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec nos partenaires en Allemagne et à l'UEFA pour offrir aux gens une perspective grâce au football – en toute humilité et avec la flexibilité nécessaire - même dans la situation actuelle. »

[dfb]