Müller-Wohlfahrt n’est plus le médecin de la Mannschaft

Dr Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt quitte son poste de médecin de la sélection allemande de football après plus de 20 ans d’activité. La Coupe du monde en Russie fut le dernier tournoi du médecin de 75 ans. « J'ai décidé de me retirer du poste de médecin de la Mannschaft. C’est ce que j'ai annoncé aujourd'hui à Oliver Bierhoff et Jogi Löw », a déclaré vendredi Müller-Wohlfahrt à l'agence de presse allemande. Il a parlé de « 23 années fantastiques » au sein de la DFB. Son plus grand succès fut le titre mondial en 2014. "Mull" poursuivra son activité au FC Bayern Munich où il est à la tête de l'équipe médicale.

« J'ai trouvé très regrettable que Mull m'ait personnellement informé qu'il ne serait plus à disposition de la sélection. Il est une institution absolue dans le domaine médical, je n’ai jamais douté en tant qu'entraîneur de sa parole, de son avis. Une profonde confiance et de nombreuses conversations intéressantes sur de multiples sujets, même en dehors du football et des stades, nous lient. », a déclaré le sélectionneur Joachim Löw. « Je n'ai pas besoin de détailler à quel point j’ai toujours admiré son don de pouvoir voir quasiment avec les mains. Mais maintenant, m'a-t-il dit, il est temps de laisser la place à des collègues plus jeunes. Je sais qu'il ne peut pas et ne va pas s'arrêter mais qu'il continuera à tout faire pour les sportifs et ses patients. Nous, la Mannschaft, remercions un médecin fantastique et une personne formidable pour ces incroyables années. Merci pour tout, Mull ! »

« Avec Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, un grand homme et expert quitte la Mannschaft. Il a façonné notre domaine médical depuis plusieurs décennies. Avec son impressionnante expertise et son caractère, "Mull" était un atout absolu pour notre équipe, qui n’a pas seulement joui d'une très grande réputation auprès des joueurs », a déclaré Oliver Bierhoff, le manager de la sélection. « Personnellement, en tant que joueur et manager de l'équipe nationale, de nombreux bons moments avec lui nous associent et que je ne suis pas prêt d’oublier. Nous respectons sa décision et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite. »

[dpa/dfb]