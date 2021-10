Müller : « Mettre en œuvre les idées de l’entraîneur »

Rassemblée depuis lundi à Hambourg, la Mannschaft a débuté sa préparation pour les matchs face à la Roumanie (vendredi à 20h45) et la Macédoine du Nord (lundi à 20h45) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les joueurs Thomas Müller, Antonio Rüdiger et Jonas Hofmann ont répondu aux questions ce mardi en conférence de presse ; retrouvez-en ici les principales déclarations.

Thomas Müller au sujet…

… du début de l’ère Hansi Flick : Les matchs que j'ai vus étaient super. J'étais sur place à Stuttgart, et le jeu, les buts et l'ambiance étaient excellents. L'équipe a pu continuer sur cette lancée en Islande. Nous avons vu de belles actions et n’avons pas pris de but. Nous savons que tous nos adversaires n'étaient pas issus du plus haut niveau, mais c'était déjà le cas dans le passé et nous avions quand même rencontré des problèmes. Nous entamons ce rassemblement avec une petite énergie positive, qui demande à être confirmée.

… de son plan de carrière : Quiconque a déjà eu un plan de carrière constate rétrospectivement que très peu de choses se réalisent comme prévu. Je me concentre sur les deux prochaines semaines. La Coupe du monde n'est plus très loin. C'est un cycle court, on sera proche du tournoi dans un an. J'espère que je serai en forme, que je pourrai aider l'équipe, c'est mon objectif. J'aime être là et j'ai envie d’apporter ma pierre à l’édifice.

… de l’esprit d’équipe : Chacun doit avant tout se soumettre à l’objectif de performance et faire tout ce qui est en son pouvoir pour réussir. Une soirée entre coéquipiers, c'est bien beau, mais ça vient au second plan. Je n'ai jamais vu une équipe enchaîner les une-deux après être sortie boire un verre. Le plus important est que les performances sur le terrain soient bonnes, il est donc important que tous les joueurs mettent en œuvre les idées de l'entraîneur.

Antonio Rüdiger au sujet…

… de son premier souvenir d’une Coupe du monde : C’était lors du mondial 2002. J’étais fan de Ronaldo et j’avais sa coupe de cheveux de l’époque. Le jour de la finale, je ne me suis pas fait beaucoup d’amis !

… de Niklas Süle : C’est important de trouver nos automatismes. Nous travaillons ensemble depuis longtemps, c’est un super coéquipier en défense avec qui j’aime jouer.

… du nouveau système de jeu : Le système convient à beaucoup de joueurs de l’équipe, car ils ont l’habitude de presser haut en club et de jouer plus vite. C’est une bonne chose de pousser l’adversaire à la faute : on se retrouve en possession à 30 mètres du but et non plus 70 mètres, et il y a beaucoup plus d’espaces. C’est à nous de faire le jeu, pas l’adversaire.

Jonas Hofmann au sujet…

… des prochains matchs : Nous voulons poursuivre ce que nous avons débuté au mois de septembre, tout en évoquant les choses qu’il nous reste à améliorer.

… de son nouveau poste de latéral : Quand on est polyvalent et qu’on est en capacité de proposer différentes solutions à l’entraîneur, on augmente ses chances d’être sur le terrain et de montrer ce qu’on sait faire. J’avais eu une discussion au cours de l’été avec Hansi Flick au sujet de ce poste, et j’ai accepté en disant que je m’en sentais capable. J’ai beaucoup observé le jeu des autres. Le plus grand challenge pour moi est d’apprendre, à un poste offensif comme celui-ci, à garder sous contrôle la pression offensive adverse.

[dfb]