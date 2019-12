Müller et Ginter à la rencontre de footballeurs aveugles

Les joueurs de deux équipes d’Allemagne se sont rencontrés aujourd’hui à Eppan : celle des aveugles et celles de voyants. Thomas Müller et Matthias Ginter ont rencontré Alexander Fangmann et Alican Pektas : une séance de football aveugle fût organisée dans le cadre de l’engagement culturel de la DFB pour la Coupe du monde en Russie.

« Nous allons construire des ponts entre les gens, que seul le football peut créer », a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel. Après l’arrivée de l’équipe à Moscou prévue le 12 juin, la DFB offrira 1 000 ballons aux enfants de la région, répartis au sein d’une ligue pour enfants forte de 120 équipes, du centre de formation du CSKA Moscou, d’une école et d’un centre pour enfants à Vatutinki ainsi qu’à une école germano-russe à Moscou. Oliver Bierhoff, manager de l’équipe première, a expliqué : « Nous nous sommes sentis très bien en Russie pendant la Coupe des confédérations 2017. Nous voulons être de bons invités et nous engager de plusieurs manières cet été, toujours pour le bien-être des enfants en Russie. »