Müller : « Comme dans un mauvais film »

Pour sa 100e sélection en équipe d’Allemagne, Thomas Müller a sans doute rêvé mieux. Entré en jeu en deuxième mi-temps lundi soir face aux Pays-Bas, l’attaquant de 29 ans a vécu la déconvenue de la Mannschaft, conquérante pendant la majeure partie du match avant de concéder deux buts dans les 5 dernières minutes, pour finalement concéder le match nul 2-2. Après la partie, Müller est revenu sur cette soirée à Gelsenkirchen.

Question : Comment avez-vous vécu ce match, monsieur Müller ?

Thomas Müller : C’est un sentiment bizarre. Nous avons fait un match rafraichissant, nous attendions ça depuis longtemps, et avons progressé par rapport aux matchs contre la France et la Russie. Nous avons bien défendu pendant 82 minutes et bien attaqué en première et en deuxième mi-temps. Mais il faut le dire : nous aurions absolument dû inscrire le but du 3-0. Soudain, il y a 2-2, et l’arbitre siffle la fin. C’était comme dans un mauvais film. L’équipe ne méritait pas ça, mais ce résultat s’insère sans doute assez bien dans notre année 2018. Nous voulons maintenant retenir le positif, garder cet élan pour les prochains matchs. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne route.

Question : C’était votre 100e match pour l’équipe d’Allemagne. Le sélectionneur avait annoncé qu’il vous achèterait peut-être une bière blanche…

Thomas Müller : Non, ce n’est pas le bon moment pour cela. Ce match nul est difficile à avaler et frustrant, il ne fait pas plaisir. Mes collègues et le sélectionneur m’ont évidemment félicité, mais je suis venu ici pour gagner et pour ressentir l’émotion de la gagne. C’est évidemment une grande performance dans une carrière, mais je ne me suis pas levé ce matin pour disputer mon 100e match. Je me suis levé pour battre les Pays-Bas.

Question : Comment décririez-vous cette année 2018 ?

Thomas Müller : Sur l’année en entier, c’est statistiquement notre plus mauvaise année. Mais nous avons amorcé un élan, et nous pouvons construire là-dessus. Nous ne sommes pas de retour dans le top mondial, mais nous avons vu de quoi nous étions capables et comment nous pouvons jouer au foot, même avec une équipe remaniée. Nous sommes donc sur le bon chemin.

Question : Niklas Süle a dit qu’avec Werner, Sané et Gnabry, l’équipe possédait trois « scooters » devant. Comment est-ce que vous le décririez, ces trois joueurs ?

Thomas Müller : Il a tout à fait raison. Dans les transitions, ils sont incroyablement rapides. Nous pouvons faire mal à n’importe quel adversaire avec eux.

[dfb]