Müller attend sa 100e cape

Match sans enjeu ce soir à l’Arena de Gelsenkirchen. La Mannschaft étant déjà reléguée en Ligue B de l’UEFA Nations League, son match face aux Pays-Bas ce lundi soir (20h45) aura l’objectif de faire oublier, un peu, une année 2018 difficile. Bilan, record, matchs de légende, Thomas Müller… voici l’avant-match.

Bilan positif : En 41 matchs face à la sélection Oranje, l’Allemagne s’est imposée 15 fois, pour 15 matchs nuls et 11 défaites. La différence de buts est de 77:67 en faveur de la Mannschaft. La Suisse est le seul adversaire que l’Allemagne ait affronté encore plus souvent, avec 51 confrontations.

Revanche : L’équipe d’Allemagne s’est inclinée 3-0 à Amsterdam lors du match aller au mois d’octobre, sur des buts de Virgil van Dijk (30e), Memphis Depay (86e) et Georginio Wijnaldum (90e+3). Il s’agit de la plus large victoire des Pays-Bas face à son meilleur adversaire.

Mondial 1974 : Le plus grand duel entre les deux équipes, qui marqua également le début d’une rivalité exacerbée, fut la finale de la coupe du monde 1974 au stade olympique de Munich. Après un penalty transformé par Johan Cruyff dès la deuxième minute, l’Allemagne renversa la situation grâce à Paul Breitner sur penalty (25e) puis Gerd Müller (43e) pour soulever sa deuxième coupe du monde.

Mondial 1990 : L’Allemagne croisa la route des Pays-Bas l’été où elle remporta son troisième sacre mondial, 26 ans plus tard. En huitième de finale, la Mannschaft écarta les Néerlandais grâce à des buts de Jürgen Klinsmann (51e) et Andreas Brehme (85e), au terme d’une rencontre qui fut marquée par le comportement antisportif du joueur batave Frank Rijkaard. Ronald Koeman relança brièvement le suspense en toute fin de match, sur penalty (89e).

La 100e de Müller : Thomas Müller pourrait honorer sa 100e sélection avec l’équipe d’Allemagne. Après avoir égalé le total de Michael Ballack (99 sélections) face à la Russie jeudi soir, Müller pourrait rejoindre Ulf Kirsten au 14e rang des joueurs les plus capés.

Ruhr : En 17 matchs disputés dans la ville de Gelsenkirchen, l’équipe d’Allemagne ne s’est inclinée que deux fois, pour 10 victoires et 5 matchs nuls. Le 16 août 2006, Joachim Löw y honora son premier match en tant que sélectionneur (victoire 3-0 contre la Suède).

Buteur : Le joueur le plus prolifique chez les Néerlandais est Memphis Depay, qui totalise 13 buts en 43 sélections.

Renouveau : Le plus jeune joueur des Pays-Bas est Matthijs de Ligt, âgé de 19 ans depuis le 12 août. Le plus vieux est l’ancien joueur d’Hoffenheim Ryan Babel, qui aura 32 ans le 19 décembre. Aucun autre joueur de l’équipe n’a plus que 30 ans. Seuls Jasper Cillessen, Daley Blind, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay étaient présents lors de la Coupe du monde 2014.

Hétéroclite : Dans l’équipe Oranje, 13 joueurs évoluent à l’étranger : Angleterre, France, Italie, Espagne, Allemagne, Turquie. Seuls le FC Liverpool (Virgil van Dijk et Georginio Wijnaldum) et l’Olympique Lyonnais (Kenny Tete et Memphis Depay) évoluent dans le même club.

