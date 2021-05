Müller : « Actionner le turbo de l’équipe »

L’équipe d’Allemagne se prépare actuellement à Seefeld (Autriche) à deux semaines du début de l’EURO 2020. Tous deux de retour dans les rangs de la Mannschaft, Thomas Müller (FC Bayern Munich) et Kevin Volland (AS Monaco) ont répondu aux questions des journalistes ce dimanche en conférence de presse. Retrouvez ici les principales déclarations des joueurs.

Thomas Müller au sujet…

… de ses objectifs personnels : Je veux être à mon maximum physiquement, techniquement et tactiquement. Je veux montrer sur le terrain ce qui a fait ma force ces 18 derniers mois. Je suis optimiste, les premières séances se sont bien passées. Nous avons maintenant deux matchs à jouer pour nous permettre de prendre la température. Des joueurs vont évoluer ensemble après seulement une semaine d’entraînement. Pour ma part, je viens avec un peu d’expérience dans la valise et je veux donner l’exemple. Je suis très motivé, c’est spécial d’être ici. Je veux être une sorte de catalyseur qui actionne le turbo de l’équipe et pousse chaque joueur à tout donner.

… de la décision de Joachim Löw en 2018 de ne plus le sélectionner : C’était pour moi une défaite personnelle. Mais ma situation de l’époque n’était pas comparable à celle qui est la mienne depuis 18 mois. Je n’étais pas au mieux. Sportivement, j’ai compris la décision de Jogi Löw. Je savais ce qu’il voulait dire par là. Mais c’est de l’histoire ancienne, et beaucoup de choses ont changé durant cette période. Hansi Flick m’a donné plus de responsabilités, et c’est une chose qu’on ne peut assumer qu’en étant bon sur le terrain. Cette période au Bayern Munich a été impressionnante. J’ai réussi à être performant tout en restant très détendu. Les trêves internationales m’ont fait du bien au corps, à l’esprit, à l’âme, à la famille, pour faire le vide. Mais porter les couleurs de l’Allemagne dans un tournoi est toujours un honneur particulier. Quand je vois la qualité de cette équipe, je veux contribuer à réveiller le public allemand, et je suis content d’avoir l’opportunité de le faire.

… de son poste privilégié : Le système tactique n’a pas tant d’importance pour moi. L’important est que, lorsque j’ai le ballon, l’équipe se dirige vite vers l’avant. J’ai besoin de joueurs avec qui combiner, mais aussi de joueurs qui aiment prendre la profondeur. Mon objectif est de faire la passe qui amènera une action offensive, afin qu’on avance dans le tiers de terrain adverse.

… de son image de leader bruyant : Je n’essaie pas de faire du bruit juste pour faire du bruit. Il faut faire passer des informations, afin que chaque coéquipier puisse vite prendre de bonnes décisions selon la situation de jeu. Je suis comme je suis, et le sélectionneur sait ce que j’amène dans mes cartons. Je ne vais pas changer ou agir d’une façon faussement autoritaire. Je veux gagner des matchs, stimuler et être stimulé.

… des contacts avec Joachim Löw : Nous avons téléphoné plusieurs fois. Il n’y a pas eu de négociations. Au début, on a cherché à prendre la température, à s’orienter : que veulent les deux parties, qu’attendent-elles l’une de l’autre, est-ce la bonne direction à prendre. On a beaucoup parlé et on s’est demandé si ça pouvait coller. Dans nos deux ou trois conversations suivantes, on a parlé de l’organisation. J’ai senti dès le début que les deux parties voulaient la même chose, à savoir la meilleure performance possible.

… de Kai Havertz, buteur en finale de la Ligue des champions : Jouer une finale de Ligue des champions est déjà la preuve qu’on a parcouru du chemin et qu’on a éliminé des équipes de très haut niveau. Cela donne la confiance nécessaire pour monter encore plus haut. C’était un très beau match à regarder. Avec un but et plusieurs belles actions dans un tel match, il peut aborder les matchs suivants avec confiance.

Kevin Volland au sujet…

… de son retour en équipe d’Allemagne : J’étais assez surpris par l’appel de Joachim Löw et j’étais très heureux. Les discussions étaient très agréables. Je suis très content d’être de retour. Les séances d’entraînement ont été intenses, je me sens super en forme et j’essaye de conserver cela pour apporter un peu de fraicheur.

… de ses attentes : Chacun de nous espère avoir du temps de jeu. Mais dans un tournoi, il s’agit de réaliser des objectifs communs. Je veux donner mon maximum à l’entraînement et pousser les autres en jouant comme je sais le faire. Même sans jouer, il faut rester positif. Jouer une telle compétition est un grand honneur.

… de son style de jeu : À Monaco, j’ai beaucoup joué dans les demi-espaces. C’était une nouvelle expérience qui m’a permis de progresser. Je suis physiquement puissant, je sais m’imposer et me mettre en situation de marquer. Mon poste est une sorte de mélange entre un ‘faux 9’ et un avant-centre. J’ai un style particulier en raison de ma morphologie.

… de la saison de l’AS Monaco : Nous avons une excellente saison derrière nous et avons travaillé très dur. J’ai personnellement progressé dans le domaine athlétique. Mon transfert m’a permis de mûrir encore davantage humainement et sportivement. Venir à Monaco a été une très bonne décision.

… de son entraîneur Niko Kovac : Nous avons d’excellentes relations. Il parle sans mettre les gants, ce que j’apprécie beaucoup. Dans le privé, c’est quelqu’un de très agréable.

