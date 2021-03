Moukoko et Thiaw : « Il n’y a pas de miracle, seulement du travail »

Ce sont les deux plus jeunes éléments du groupe qui s’apprête à disputer l’EURO U21. Malick Thiaw (Schalke 04) et Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) se livrent pour DFB.de. Le défenseur de 19 ans et l’attaquant de 16 ans parlent de leurs débuts au sein de l’équipe, de l’atmosphère particulière chez les U21 et de la rivalité entre leurs clubs.

DFB.de : Youssoufa Moukoko et Malick Thiaw, vous faites tous les deux parties depuis quelques jours de l’équipe nationale U21. Comment s’est passée votre intégration ?

Malick Thiaw : Très bien. Tout le monde a été très gentil avec nous et nous a bien acceptés.

Moukoko : Je ne peux que confirmer. L’ambiance au sein de l’équipe est géniale, et les joueurs font tout pour que les nouveaux venus se sentent bien rapidement.

DFB.de : Vous êtes les deux plus jeunes joueurs du groupe. Est-ce quelque chose que vous ressentez au quotidien ?

Thiaw : En club, les plus jeunes posent beaucoup de questions aux joueurs plus expérimentés et prennent modèle sur eux. Ici c’est un peu différent car la différence d’âge n’est pas s importante. Le fait que nous soyons les deux plus jeunes joueurs ne joue pas un rôle très important.

DFB.de : Malick Thiaw, vous disputez votre première saison professionnelle avec Schalke et connaissez déjà votre première sélection. Comment avez-vous vécu les derniers mois ?

Thiaw : C’est difficile à décrire. En club, nous sommes dans une situation compliquée, les choses ne se déroulent pas bien. Donc je ne peux pas dire que ces derniers mois ont été positifs. On souhaite tous connaitre le succès, individuellement et collectivement. Malgré tout, je pense que j’ai été performant, si on parle de mes prestations individuelles. J’ai eu la chance de disputer beaucoup de matchs, parmi eux il y en a certains où j’ai bien joué. Qu’il en ait résulté une convocation avec les U21, cela me rend très heureux.

DFB.de : Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez été appelé ? ça a été une surprise pour beaucoup de monde.

Thiaw : Avant l’annonce de la liste, j’étais déjà en contact avec le sélectionneur. C’est pourquoi j’avais l’espoir d’être pris. Dans ma tête, c’était du 50-50. Quand j’ai effectivement reçu l’appel, j’étais extrêmement heureux.

DFB.de : Comment ça s’est passé pour vous, Youssoufa Moukoko ?

Moukoko : J’ai aussi parlé avec le coach avant qu’il donne sa liste. Il m’a signifié que je ferai partie du groupe. À ce moment-là, la joie était immense chez moi.

DFB.de : De quoi d’autre avez-vous parlé avec Stefan Kuntz ?

Moukoko : Il m’a expliqué comment il comptait jouer, ce qu’il attendait des joueurs et m’a indiqué qu’il y avait vraiment une ambiance spéciale au sein de l’équipe. Dans ma tête c’était clair : j’étais vraiment motivé et avais hâte de rejoindre les U21. Après les A et la Bundesliga, c’est le plus haut niveau auquel on peut jouer en Allemagne.

DFB.de : Vous avez joué à plusieurs reprises avec les équipes de jeunes, dernièrement avec les U20. Quelle différence faites-vous avec les U21 ?

Moukoko : Ici, les joueurs sont encore un peu plus matures. Tout le monde a déjà accumulé un peu d’expérience en Bundesliga ou en deuxième division. L’intensité est également plus forte. Mais ce n’est pas un problème pour moi, j’y suis habitué à Dortmund.

DFB.de : Malick Thiaw, pour vous en revanche il s’agit de la première sélection avec l’équipe nationale. Avez-vous su trouver vos marques ?

Thiaw : Le football reste le football. L’idée de base est toujours la même. Bien sûr, certaines choses sont nouvelles pour moi. J’ai dû m’adapter un peu au début. Mais ce n’était vraiment pas un problème.

DFB.de : Que pouvez-vous apprendre ici ?

Thiaw : Il y a ici des joueurs qui évoluent dans différentes divisions en club, certains même à un niveau international. Chacun apporte quelque chose, nous pouvons apprendre de tout le monde. Pareil avec le stafff technique : quelle tactique veulent-ils mettre en place et qu’attendent-ils des joueurs à chaque poste ? Je pense que nous pouvons beaucoup apprendre.

DFB.de : Le sélectionneur a choisi le slogan suivant pour l’EURO : « époque spéciale, équipe spéciale ». Qu’est-ce qui est particulier pour vous chez les U21 ?

Thiaw : Ma première impression, c’est que le groupe est très solidaire. Ce qui me frappe, c’est le mélange de sérieux et de décontraction. Nous nous amusons ensemble, sur et en dehors du terrain. Mais quand c’est le moment, nous sommes tous parfaitement concentrés.

Moukoko : Je trouve ça super que les entraîneurs rigolent aussi avec nous. Ils me donnent le sentiment que je peux rester comme je suis. C’est ce qui fait que nous ne ressentons pas de pression, bien que nous soyons à l’EURO.

DFB.de : 3-0 contre la Hongrie – les débuts ont été réussis et convaincants. Comment est l’ambiance dans l’équipe ?

Moukoko : L’ambiance est très bonne. La victoire contre la Hongrie a donné beaucoup de confiance à l’équipe. Nous le savons : si nous battons les Pays-Bas, nous sommes qualifiés. C’est ce qui nous motive.

DFB.de : Quelles sont vos ambitions pour ce tournoi ?

Moukoko : Je veux toujours faire la meilleure compétition possible. Cela signifie dans un premier temps se qualifier pour la finale. Au niveau personnel, je veux me montrer au plus haut niveau et me mesurer aux meilleurs joueurs. Cela me motive. Ma devise est la suivante : « Il n’y a pas de miracle, seulement du travail ».

Thiaw : Mon but est d’aider l’équipe à aller le plus loin possible. Mais lors de la phase de groupes, le plus important est de se qualifier. Si possible en terminant premier.

DFB.de : Pour cela le match face aux Pays-Bas sera décisif. Qu’en attendez-vous ?

Moukoko : Les Néerlandais vont certainement mettre beaucoup de pression. Mais ce sera à nous d’y faire face. Si nous y parvenons, alors je suis optimiste.

DFB.de : Pour conclure : Vous jouez au FC Schalke 04 et au Borussia Dortmund. Existe-t-il une rivalité particulière entre vous deux ?

Thiaw : Nous nous sommes souvent affrontés dans les équipes de jeunes. Parfois nous avons gagnés, parfois c’était eux. Malheureusement, je dois reconnaitre qu’il lui est souvent arrivé de marquer (rires). Mais c’est ce qu’on attend de lui.

Moukoko : La rivalité est seulement présente sur le terrain. Chacunse bat pour son équipe et pour obtenir les trois points. En dehors, l’amitié reste.

[dfb]