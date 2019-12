Mondial U20 : les Allemandes s’imposent contre le Nigeria

Entrée en matière réussie pour les U20 allemandes lors de la Coupe du monde en France : l’équipe de Maren Meinert a remporté de manière méritée son premier match de la phase de groupes 1-0 (0-0) contre le Nigeria.

L’Allemagne avait en grande partie la maîtrise du jeu mais n’est pas parvenue à profiter de ses occasions en début de match. L’attaquante Stefanie Sanders a récompensé les efforts des Allemandes à la 69e minute en inscrivant le but de la victoire. Les triples championnes du monde ont ainsi remporté leur troisième confrontation avec le Nigeria.

Les Allemandes dominatrices

Au stade de Marville de Saint-Malo, la sélection allemande était d’abord dominatrice. Les Allemandes n’étaient pas inquiétées derrière et ont obtenu leurs premières occasions grâce à Stefanie Sanders (5e, 16e) et un coup franc de Giulia Gwinn (13e). À la moitié de la première période, les Nigérianes ont commencé à être mieux dans le match sans être vraiment dangereuses. Le premier tir signé Adebisi Saheed (31e) est passé à côté du but. La gardienne Vanessa Fischer n’a pas eu à intervenir.

En seconde période, les protégées de Meinert se sont procurées bien plus d’occasions. Mais, dans un premier temps, soit une jambe adverse, comme lors d’une double occasion de Laura Freigang et Sanders (50e, 51e), soit la gardienne Chiamaka Nnadozie étaient sur leur chemin (58e contre Janina Minge, 64e contre Lena Oberdorf). La gardienne nigériane fut toutefois impuissante à la 69e minute. Pawollek a dans un premier temps trouvé la barre de la tête et Sanders, à la réception, a poussé le ballon au fond pour l’ouverture du score. Peace Efih a eu la plus grosse occasion d’égaliser avec un tir sur le poteau à la 72e minute.

La Chine et Haïti prochains adversaires

La Chine et Haïti s’affrontent à 16h30 pour le deuxième match du groupe D. Les Allemandes rencontreront les Chinoises lors de leur prochain match jeudi (13h30, en direct sur Eurosport), toujours à Saint-Malo, avant d’affronter Haïti (13 août à 16h30, en direct sur Eurosport) à Vannes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Dans le groupe A, la France, pays hôte de la compétition, a remporté son match d’ouverture contre le Ghana 4-1 (3-0). Les premières surprises sont intervenues dans le groupe B où le Brésil et la Corée du Nord, tenante du titre, se sont inclinés lors du premier match.

[dfb]