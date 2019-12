Mondial U20 féminin : « Ça commence enfin »

Le mondial U20 féminin en France débute aujourd’hui pour l’Allemagne (13h30, en direct sur Eurosport). L'équipe de Maren Meinert affronte le Nigeria lors du match d’ouverture puis elle rencontrera la Chine (jeudi 9 août à 13 h 30) et Haïti (lundi 13 août à 16h30) pour les autres matchs de la phase de poules.

« Nous sommes ravies que la Coupe du monde en France commence enfin », a déclaré la sélectionneuse allemande. « Ce sera un défi pour lequel l’équipe se prépare depuis un an et demi. Nous avons dernièrement réalisé de bonnes performances après notre malheureuse élimination en demi-finale U19 l’an dernier contre la France. Nous en avons tiré les leçons et avons réagi de la bonne manière lors du dernier test contre les Pays-Bas. Nous sommes arrivées en France avec un sentiment positif. Pour exister contre le Nigeria, nous devons tout donner et imposer notre propre jeu dès la première minute. »

Feldkamp : « Marquer la rencontre de notre propre empreinte »

Jana Feldkamp, capitaine des U20, s’attend à un redoutable adversaire lors du match d’ouverture : « Les Nigérianes sont très athlétiques. Nous devrons donc être solides et fortes dans les duels. Nous ferons tout notre possible pour poser le plus de difficultés possibles aux Nigérianes et pour marquer le rencontre de notre propre empreinte. »

Le premier match de la sélection allemande aura lieu au Stade de Marville, dans la ville portuaire bretonne de Saint-Malo. La rencontre devrait se dérouler sous le soleil et 26°C sont prévus. Des conditions idéales pour réussir son entrée en Coupe du monde.

