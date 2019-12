Mondial 2026 : la DFB soutient la candidature USA/Canada/Mexique

La Fédération allemande de football (DFB) soutient la candidature commune des États-Unis d’Amérique, du Canada et du Mexique pour l’organisation de la Coupe du monde 2026. La DFB considère que les deux candidatures sont à la hauteur de l’événement. Les raisons du choix de la DFB reposent sur les conclusions du rapport de la Task Force de la FIFA. Ce rapport fait état de la supériorité de la candidature américaine par rapport à la candidature marocaine dans tous les domaines concernés, notamment au niveau des stades, des infrastructures de transport et d’hébergement pour les fans.

Au regard de l’importance croissante des questions environnementales, la DFB accorde une attention particulière au fait qu’une Coupe du monde aux USA, Canada et Mexique se traduirait par un faible impact sur l’environnement et par des coûts d’organisation limités.

Le président de la DFB, Reinhard Grindel, a déclaré : « Il est réjouissant que les deux candidatures soient soumises à un vote transparent et équitable lors du congrès. Les interventions politiques du président des États-Unis sont d’autant plus regrettables, car elles sont en contradiction avec l’esprit fair-play de la FIFA. Elles n’ont ainsi pas eu d’influence sur la décision de la DFB. En raison du nouveau format de la Coupe du monde, avec 48 équipes qualifiées, il devient plus difficile de devenir organisateur pour les plus petits pays disposant de stades limités en nombre et en capacité. Pour cette raison, les petites et moyennes fédérations nationales de football doivent penser à des candidatures communes pour les Coupes du monde à venir. »

