Mondial 2018 : la FIFA valide l’assistance vidéo

Déjà expérimentée cette saison en Bundesliga, l’assistance vidéo fera également son apparition lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet). La décision a été prise lors du congrès de la FIFA qui s’est tenu vendredi à Bogota en Colombie. L’International football association board (IFAB) avait déjà inclus cette technologie dans les règlements officiels le 3 mars dernier.

Reinhard Grindel, le président de la Fédération allemande de football (DFB), a réagi à cette annonce sur son compte Twitter : « Il est maintenant important que les équipes d'arbitres soient bien formées pour assurer une communication claire et une mise en œuvre harmonieuse. » cela avait déjà été « assuré » par Gianni Infantino le président de la FIFA. Ce dernier s’est réjoui de cette mesure : «C’est une décision historique qui s’appuie sur la reconnaissance de plus de 1000 joueurs et sur le fait que l’arbitrage vidéo aide les arbitres à rendre les matchs plus justes. »

«Pendant la Coupe du Monde, nous ne pouvons pas nous permettre que des erreurs d’arbitrage se produisent, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences sur ces matchs à grand enjeu. » a déclaré Gianni Infantino. La FIFA avait déjà testé l’arbitrage vidéo lors de la Coupe des Confédérations en Russie l’été dernier.