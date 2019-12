Modric meilleur joueur de la Coupe du Monde, Mbappé meilleur jeune

La FIFA a décerné au capitaine croate Luka Modric le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Âgé de 32 ans, le joueur du Real Madrid succède à Lionel Messi, désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde au Brésil il y a quatre ans. Oliver Kahn reste à ce jour le seul Allemand à avoir reçu cette distinction, c’était en 2002 lors du Mondial au Japon et en Corée du Sud.

Le meilleur jeune de la Coupe du Monde fait une nouvelle fois partie des rangs français. Le joueur du Paris St. Germain Kylian Mbappé été élu à 19 ans meilleur jeune du tournoi du tournoi. Il succède à son coéquipier également buteur en finale Paul Pogba, auréolé en 2014 du titre de meilleur jeune du Mondial. Thomas Müller avait reçu cette distinction en 2010 et avait succédé à Lukas Podolski meilleur jeune du Mondial 2006 en Allemagne.

Courtois meilleur gardien, Kane soulier d’or

Le Belge Thibaut Courtois (26 ans) a été désigné meilleur gardien du tournoi succédant ainsi à Manuel Neuer distingué en 2014. Troisième de cette Coupe du Monde avec les Diables Rouges, Thibaut Courtois devance au final les gardiens finalistes Hugo Lloris (France) et Danijel Subasic (Croatie). Manuel Neuer, meilleur gardien du Mondial 2014, était devenu le deuxième gardien allemand à recevoir ce prix après Oliver Kahn en 2002.

Harry Kane a lui terminé en tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde. Auteur de six buts en sept matchs dans la compétition, l’attaquant des Three Lions devance Romelu Lukaku (Belgique), Cristiano Ronaldo (Portugal), Denis Cheryshev (Russie), Antoine Griezmann et Kylian Mbappé (France) avec quatre buts chacun. Harry Kane succède donc à Gary Lineker, premier Anglais à avoir été sacré meilleur buteur d’une Coupe du Monde lors de l’édition 1986 au Mexique. L’attaquant des Three Lions avait lui aussi fait trembler les filets à six reprises.