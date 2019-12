Modric et Marta élus joueurs de l’année

Le Croate vice-champion du monde Luka Modric a été élu footballeur de l’année pour la première fois. Le joueur de 33 ans du Real Madrid a remporté ce prix décerné par la FIFA devant Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Lors des dix dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient remporté cette distinction cinq fois chacun.

La joueuse internationale allemande Dzsenife Marozsan a, quant à elle, dû s’incliner, pour le titre de la joueuse de l’année, devant la Brésilienne Marta. La dernière joueuse allemande à avoir remporté ce titre est Nadine Keßler en 2014.

Deschamps « entraîneur de l’année »

Le Français Reynald Pedros qui a remporté a Ligue des champions féminine avec l’Olympique lyonnais a été élu entraîneur de l’année en football féminin. Pour cette distinction remise par l’ancienne entraîneuse de la sélection allemande Silvia Neid, il était en concurrence avec la lauréate de l’an dernier, Sarina Wiegman (entraîneuse des Pays-Bas) et Asako Takakura (Japon).

L’entraîneur champion du monde avec la France, Didier Deschamps, a été élu entraîneur de l’année 2018. Il s'est imposé dans ce vote existant depuis 2010 face à Zlatko Dalic, l'entraîneur national de la Croatie, vaincue en finale de la Coupe du Monde, et Zinédine Zidane, vainqueur l'an dernier.

Salah auteur du but de la saison

Mohamed Salah a été élu auteur du plus beau but de la saison passée. L’Égyptien du FC Liverpool s’est vu remettre le Prix Puskas lors de ce gala à Londres. Le buteur de 26 ans avait inscrit ce but d’anthologie face à Everton le 10 décembre 2017.

Avec Raphael Varane, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé, il y a trois champions du monde dans le 11 type de la FIFA. Dans ce 11, on retrouve également Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les joueurs de cette équipe de rêve ont été sélectionnés par 25 000 professionnels d’environ 70 pays.

Le 11 de la FIFA : David De Gea - Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane - Eden Hazard, N’Golo Kanté, Luka Modrić - Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi.

