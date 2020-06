Modification des règles sanitaires

La Fédération allemande de football (DFB) et la Ligue allemande de football (DFL) ont apporté des modifications ponctuelles au règlement sanitaire en vigueur et actuellement appliqué en Bundesliga, deuxième Bundesliga, troisième division, et Bundesliga féminine. Les modifications sont applicables jusqu’à la fin de la saison, et prennent effet à compter de la prochaine journée de championnat de chaque ligue concernée. Le règlement modifié sera également à mettre en œuvre dans le cadre des finales des coupes d’Allemagne masculine et féminine.

Dès cette semaine, le personnel présent dans les zones techniques (joueurs, entraîneurs, staff) et dans les tribunes n’ont plus l’obligation de porter un masque, dès lors qu’une distance de 1,5 mètres entre chaque personne est respectée. Il en va de même pour le quatrième arbitre officiel, présent entre les deux zones techniques.

Le nombre maximal de personnes autorisées dans les stades sera légèrement augmenté, notamment le nombre de journalistes, qui passera de 13 à 26.

La santé de tous les protagonistes et de l’ensemble de la population, ainsi que l’endiguement de la propagation du SARS-CoV-2, restent la priorité absolue de la DFB et de la DFL. Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ancrées dans le règlement sanitaire demeurent et doivent être respectées. [dfb]