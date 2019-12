Minute de silence ce week-end sur tous les terrains en mémoire de Robert Enke.

Le dimanche 10 novembre, l’ensemble du football allemand commémorera les dix ans du décès de Robert Enke. La ligue et la fédération allemande de football, en collaboration avec la fondation Robert Enke, souhaite que cette date permette non seulement de saluer la mémoire de l’ancien gardien international, mais aussi d’avoir une pensée pour toutes les personnes souffrant de dépression et d'informer sur les moyens par lesquels celles-ci peuvent être aidées.

Tous les clubs, amateurs ou professionnels, sont ainsi invités à respecter une minute de silence avant le coup d’envoi de leurs rencontres du week-end. Cette action, en particulier avant le choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund qui sera diffusée dans environ 200 pays à travers le monde, sera l’occasion d’attirer l’attention sur les conséquences de la dépression et de mettre en avant le travail de la fondation Robert Enke, dont l'objectif est de promouvoir la recherche concernant cette maladie.

Le portier d’Hanovre, qui présentait des symptômes de dépression chronique, a mis fin à ses jours le 10 novembre 2009. « Beaucoup de gens ont peur de s’exprimer publiquement sur leur maladie. Les années qui ont suivi sa mort, je me suis rendu compte à quel point il était important de parler de Robert, avant tout pour que les personnes concernées n’aient plus honte de se confier autour d’eux », s’est exprimée sa femme Teresa Enke, présidente de la fondation portant le nom de son mari.