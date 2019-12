Michael Prus : « Les remplaçants ont également été très en vue »

Les tournois U16 et U17 de ces derniers jours au Portugal ont montré à quel point le niveau était serré entre les top-nations européennes de ces catégories d’âge. Les 6 matchs du tournoi U16 se sont terminés aux tirs au but et chez les U17 le tableau final était extrêmement serré entre les 4 équipes participantes. Avec une victoire (1-0 contre les Pays-Bas), un match nul (1-1 contre l’Angleterre) et une défaite 0-2 contre le Portugal, les U17 allemands ont décroché la deuxième place dans cette Algarve Cup au Portugal. Pour DFB.de, le sélectionneur U17 Michael Prus revient sur les agréables surprises que lui a réservées cette Algarve Cup et nous parle des prochains matchs de qualification pour l’EURO face à la Grèce et du développement imprévisible des jeunes pousses de la catégorie U17.

DFB.de : Michael Prus, après 3 matchs serrés en 5 jours, quel bilan tirez-vous de cette Algarve Cup ?

Michael Prus : Je suis très satisfait de cette deuxième place même si nous aurions aimé remporter ce tournoi et emmagasiner encore plus de confiance pour les prochaines échéances. Nous avons vendu chèrement notre peau durant ces 3 matchs et avons énormément progressé depuis les matchs de novembre dernier.

DFB.de : Dans quels secteurs avez-vous progressé ?

Michael Prus : Même lorsque nous avons concédé 2 buts lors du dernier match face au Portugal, je suis au final tout de même satisfait de notre comportement et de notre organisation défensive. De plus, nous avons encore amélioré notre jeu même si nous avons connu quelques échecs douloureux et que nous avons dû faire des essais. Je suis agréablement surpris de la façon dont s’est comportée l’équipe face à des top-nations européennes.

DFB.de : On dirait qu’auprès de vous certains joueurs se sont de nouveau mis en évidence.

Michael Prus : C’est exact. Les remplaçants ont été également très en vue et nous mettent maintenant devant un agréable défi, celui de constituer le groupe final qui disputera les matchs de qualification pour l’EURO en mars prochain.

DFB.de : De plus à cet âge il est possible de s’améliorer dans un laps de temp très court.

Michael Prus : C’est ce que nous montrons sans cesse dans nos matchs. À cet âge, les jeunes sont encore sujets à de fortes poussées de croissance et donc à des fluctuations dans leurs performances. La régularité au plus haut niveau est encore rare à cet âge.

DFB.de : Maintenant, place fin mars aux matchs de qualification pour l’EURO. Comment abordez-vous ce programme ?

Michael Prus : Nous avons bien sûr une ossature d’équipe en tête. La concurrence entre les joueurs va se poursuivre lors des prochaines semaines. Comme les matchs de Bundesliga A et B junior se déroulent fin février, nous allons encore pouvoir observer les joueurs régulièrement. De plus, nous allons aussi examiner intensivement nos adversaires afin d’être prêt s au mois de mars.

DFB.de : Avec le stage de préparation à la Manga au mois de janvier plus l’Algarve Cup que vous venez de disputé, vous avez déjà passés 20 jours cette année avec vos joueurs.

Michael Prus : Pendant presque 3 semaines, nous avons vraiment vécu comme une équipe. Plus les jeunes apprennent à se connaître, meilleure est l’ambiance sur et en dehors du terrain. Je suis très optimiste quant à la qualification. Nous absolument être à l’EURO en Angleterre.

[DFB ]