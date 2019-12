Mesut Özil prolonge avec Arsenal jusqu’en 2021

Le champion du monde Mesut Özil a prolongé son contrat avec Arsenal, qui arrivait à son terme. Le club londonien a confirmé cette information jeudi soir. « Trois ans de plus à Arsenal. C’était l’une des décisions les plus importantes de ma carrière de footballeur » a publié Mesut Özil sur son compte Twitter. « C’est mon cœur qui a décidé. Je me sens ici chez moi et je veux réaliser beaucoup de choses avec les Gunners ces prochaines années. »

Özil était arrivé dans la capitale britannique en 2013 en provenance du Real Madrid, où il jouait avec son coéquipier de la Mannschaft Sami Khedira. Avec Arsenal, il a remporté trois fois la FA Cup et a livré plus de passes décisives que n’importe quel autre joueur de Premier League anglaise. Cette saison, Özil (29 ans) compte 4 buts et 7 passes décisives à son actif.