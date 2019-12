Messi et Rojo qualifient l’Argentine

L’Argentine, vice-championne du monde, s’est qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie. Grâce à sa victoire 2-1 face au Nigéria mardi soir, l’Albiceleste termine à la seconde place du groupe D et arrache une qualification inespérée après deux contre-performances consécutives en début de tournoi face à l’Islande (1-1) et la Croatie (0-3).

Au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, Lionel Messi a ouvert la marque à la 14e minute de jeu, inscrivant ainsi le 100e but du tournoi. Victor Moses (51e) a égalisé sur penalty avant que Marcus Rojo (86e) n’offre la victoire aux siens en fin de match.

Au même moment, la Croatie est venue à bout de l’Islande 2-1 grâce à des réalisations de Milan Badelj (53e) d’Ivan Perisic (90e) contre un but de Gylfi Sigurdsson (76e s.p.).

Le Nigéria et l’Islande sont ainsi éliminés. L’Argentine affrontera la France pour une place en quart de finale ; la Croatie défiera le Danemark.